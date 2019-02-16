Kurmayları Kılıçdaroğlu'na resti çekti

Mustafa Sarıgül’ün Şişli’den, Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun Kırklareli’nden, Mehmet Kocadon’un Bodrum’da CHP’den istifa etmesiyle birbirini takip eden istifa zinciri sürerken, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin başını çektiği 12 PM üyesi, dilekçeyle başvurarak, PM’nin olağanüstü toplanmasını istediler. Başvurularını twitter’dan duyuran Selin Sayek Böke, “MYK’ya yetki devri sonrası yaşananlar, başta Maltepe ve Siverek olmak üzere bazı adaylıklar örgütümüzde ve parti kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Bu tartışmalara son vermenin yolu PM’nin toplanmasıdır. PM’nin toplanması dilekçemizi 12 imza ile genel merkezimize vereceğiz” dedi. Erdal Aksünger de, kişisel twitter hesabından, “Çağrıdır..” başlığıyla bir mesaj paylaşarak olağanüstü PM çağrılarını kamuoyuna duyurdu. Aksünger, “Vicdanların kanadığı yerleri değiştirmek için son 3 gün. Gelin gurur ve yenilmişlik duygusuna kapılmadan, düzeltmek için olağanüstü toplanalım”dedi. PM üyesi Ekrem Kerem Oktay, eski vekil Müslim Sarı da Böke’ye destek verdi.

ART ARDA İSTİFALAR

Öte yandan Eski İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Bandırma ilçe yönetimi CHP’den istifa etti. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de DSP’ye geçti. CHP’den istifa eden diğer bir isim ise tekrar aday gösterilmeyen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka oldu.