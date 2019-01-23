'Kürtleri bekleyen en büyük tehlike YPG/PKK’dır' 

Suriyeli muhalif Kürt liderlerden Abdülhekim Beşşar, “Kürtleri DEAŞ’tan sonra bekleyen en büyük tehlikenin YPG/PKK olduğunu” söyledi. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunda (SMDK) Suriye Kürt Ulusal Konseyini (ENKS) temsil eden Abdulhekim Beşşar, memleketi Kamışlı’da yaşadığı dönemde YPG/PKK’nın kendisinin öldürülmesi için sözde karar çıkarttığını anlattı.

YPG KÜRT VE SURİYELİ DEĞİL

Beşşar, Kamışlı’nın mülki amirinin kendisine ilçeyi iki gün içinde terk etmezse YPG/PKK tarafından öldürüleceğini söylediğini dile getirerek, “PYD ne Kürt ne de Suriyelidir. Suriye’ye ait ya da Kürtlere ait bir gündemi yoktur. Onlar Kürtlere Esad rejiminden daha çok zarar verdi” dedi. Beşşar, ABD’nin Kürtler ve PYD’yi birbirinden ayırt edebilmesini umduğunu belirterek Türkiye’nin Kürtler ve YPG/PKK’yı birbirinden ayırt ettiğini vurguladı. Beşşar, “Kürtleri DEAŞ’tan sonra bekleyen en büyük tehlikenin YPG/PKK olduğunun” altını çizdi.

GÜVENLİ BÖLGENİN ANA AKTÖRÜ

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Politbüro Üyesi Müslim Muhammed, Fırat’ın doğusunda kurulacak güvenli bölgede Türkiye’nin ana aktör olduğunu söyledi. Muhammed, “Suriye’de Rusya, İran ve diğer ülkelerin etkinliği olmasına rağmen güvenli bölgenin oluşturulmasında ana aktörler Türkiye ve ABD’dir” dedi. Bölge halkının söz konusu plana olumlu baktığına dikkati çeken Muhammed, ancak Suriyeli Peşmergelerin (roj) ülkeye dönerek güvenli bölgede görev alması gerektiğini dile getirdi.