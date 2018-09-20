Kurtulmaya 13 gün kaldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kentte etkili olan kötü kokuyla ilgili CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun İzmirlilerden özür dilemesi gerektiğini belirtti. Kentin her yerinden hissedilen ve insanları rahatsız eden kötü kokunun giderilmesi için devletin ve büyükşehir belediyesinin imkânlarının birleştirmesi yönünde açıklamalar olduğunu anımsatan Dağ, şunları söyledi:

CHP’li İzmir Belediye Başkanı bugüne kadar olumlu bir adım atacağı yerde sanki olmamış bir vakanın birileri tarafından ortaya çıkarılıp yerel seçim öncesi kullanıldığı iddiasıyla birtakım şeyler ifade etmiş oldu. Ben o ifadeleri okuduğumda Kocaoğlu’nun İzmirli hemşehrilerimizle dalga geçtiğini düşündüm. Biz yıllardır yüzülebilir bir körfezi konuşurken, İzmirli hemşehrilerimize bunu vaat ederken, CHP’li Büyükşehir Belediyesi de bu vaatleri söyleyerek bunun resimlerini paylaştı. Şimdi buradan anlıyoruz ki belediye başkanı bizzat İZSU’nun bazı atık suları körfeze akıttığını itiraf etmiş durumda. Büyükşehir Belediyesinin bunu tamir etme mecburiyeti vardır.

GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR

2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin İzmir’de 7 belediyeyi kazandığını ve AK Parti’li belediye başkanlarının kentin sorunlarına çözüm bulmak için Aziz Kocaoğlu ile görüşmek istediklerini ve bu taleplerine yanıt bulamadığını aktaran Dağ “4,5 yıldır Sayın Kocaoğlu belediye başkanlarımıza randevu dahi vermiyor. Hatta belediye başkanlarına daire başkanları dahi telefona çıkmıyor. Ne yazık ki seçilmiş belediye başkanlarını şube müdürleriyle görüştürme ile karşı karşıya bıraktırıyorlar. Aziz Kocaoğlu 1 Ekim tarihinde aday adayı olup olmayacağını açıklayacak, ben de İzmir’in Kocaoğlu’ndan kurtulmasına 13 gün kaldı diyorum” açıklamasında bulundu.