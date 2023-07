Kurtulmuş: Allah'ın izniyle Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen, Türkiye'nin en eski festivallerinden biri olan ve bu yıl 915'incisi gerçekleştirilen Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivallerine katıldı. Protokol üyeleri burada katılımcıları selamlarken, sonrasında ise güreşler devam etti.

Programda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "915. gerçekleştirilen bu büyük müsabakalar aslında bizim millet olarak ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğumuzu ne kadar büyük bir tarih ve medeniyet birikimine sahip olduğumuzu da en güzel şekilde gösteriyor. 915 yıldır devam eden bir er meydanı. Bu meydan cesaretin yiğitliğin, kardeşliğin, kazanmak için savaşmanın ama kaybettiğinde de bundan üzülmeyip rakibini tebrik etmenin er meydanıdır Bu er meydanında güç, kuvvet, çalışma, azim ve yiğitliğin yanı sıra dostluk ve kardeşlik de vardır. Onun için bizde er derken, er gibi birisinden bahsederken, her bakımdan ahlaki faziletlerle donanmış insanlardan bahsediyoruz demektir." diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ YENİDEN GÜÇLÜ TÜRKİYE OLMA İSTİKAMETİNDE, ÇOK DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"



Türkiye'yi her alanda ileriye taşımak adına çaba göstereceklerini kaydeden Kurtulmuş, "Türkiye olarak hep daha ileriye gitmenin, hep daha güçlü olmanın, hep dünya milletleri arasında büyük yarışların öncüsü olmanın ülkesi olmak zorundayız. 85 milyon olarak birlik, beraberlik içerisinde köklerimizden, tarihimizden, medeniyetimizden, kültürümüzden aldığımız güçle daha ileriye, daha güçlü hedeflere yoğunlaşacağız. Ve inşallah ülkemizi yeniden güçlü bir Türkiye olma istikametinde çok daha ileriye götürmek için mücadele edeceğiz. Mücadele hayatın her alanında vardır ve yarışma hayatının her alanında vardır. Burada er meydanında nasıl evlatlarımız birbirleriyle yarışıyorsa dünyada bütün dünya milletlerinin evlatlarıyla da yarışabilecek. Sporda, kültürde, sanatta, bilimde her alanda yarışacak gençleri yetiştireceğiz ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğiz" ifadelerine yer vererek, pehlivanlara başarılar diledi.

"BURADAN NİCE ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK"



Programda konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hem yurt içinde hem yurt dışında çok değerlerimiz var. Ordu turizm şehri, kültür şehri, aynı zamanda bir spor şehri. Bu, Ordu'dan Ordulu Mustafa Pehlivan'dan Recep Kara'dan birçok pehlivanlar çıkmıştır. Ordu'dan olimpiyat şampiyonları dünya şampiyonu da çıkmıştır. İnşallah bu ve buna benzer etkinliklerle çocuklarımızın, gençlerimiz arasından nice şampiyonalar çıkacak" şeklinde konuştu.

"BURAYI BİZ SADECE TÜRKİYE'YE DEĞİL, AYNI ZAMANDA DÜNYAYA AÇIYORUZ"



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise, "Bugün Ordu'nun Türkiye'deki 81 vilayet içinde 7 güreş merkezinden biri olarak ortaya çıktı. Yedi vilayet olarak biz ata sporumuz, geleneksel sporumuz, gurur kaynağımız pehlivanlarımızın burada lig usulü bütün Türkiye'deki pehlivanların katılımıyla bir er meydanına davet ediyorum. Ve bu çalışmalar devam edecek vilayetteki usulü yapılan çalışmalarda Türkiye şampiyonu olacak. Ve bu noktada geniş katılım bizi fazlasıyla mutlu etti. İstiyoruz ki; bu er meydanında ata sporumuzu dirayetiyle yerine getireceğiz, zaten burası bir merkez, 916.'ncısı yapılıyor. Yani her eski güreş merkezi burası. Burayı biz sadece Türkiye'ye değil, aynı zamanda dünyaya açıyoruz. Bu güzellikleri, bu tabiat güzelliklerine, bu aynı zamanda yiğitlerimizin müthiş mücadelesini bütün dünya seyrediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş ve Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a hediye takdim edildi.