Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Kurtulmuş: Asala gibi PKK’yı da çöpe atacaklar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar’daki Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Buluşmaları’na katıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, “Terör örgütleri üzerinden ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadan, bu bölgeyi maalesef yeniden dizayn etmek istiyorlar. Kim PYD ve YPG denilen örgütün bir zamanlar kimlik kartı bile alamayan Kürt kardeşlerimiz üzerinden Suriye’de kurulduğunu ve Suriye’nin kuzeyinde bir terör devletinin oluşması için hele hele şimdilerde siyasal bir örgüt haline dönüştürüldüğünü anlatabilir. Bu oyunu görüyoruz. Nasıl Asala’nın miadı dolduysa, PKK’nın da miadı dolmuş. Onu da çöp tenekesine atacaklar” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Varlık Vergisi Yasasının Meclis´ten geçmesi - Tarihte bugün 11 Kasım 1942

Varlık Vergisi Yasasının Meclis´ten geçmesi - Tarihte bugün 11 Kasım 1942

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA