Kurtulmuş: Asala gibi PKK’yı da çöpe atacaklar
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar’daki Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Buluşmaları’na katıldı.
Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, “Terör örgütleri üzerinden ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadan, bu bölgeyi maalesef yeniden dizayn etmek istiyorlar. Kim PYD ve YPG denilen örgütün bir zamanlar kimlik kartı bile alamayan Kürt kardeşlerimiz üzerinden Suriye’de kurulduğunu ve Suriye’nin kuzeyinde bir terör devletinin oluşması için hele hele şimdilerde siyasal bir örgüt haline dönüştürüldüğünü anlatabilir. Bu oyunu görüyoruz. Nasıl Asala’nın miadı dolduysa, PKK’nın da miadı dolmuş. Onu da çöp tenekesine atacaklar” dedi.
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