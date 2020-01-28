İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,942
  • EURO
    6,545
  • ALTIN
    301.056
  • BIST100
    119802
Politika

Kurtulmuş'tan 3 dilde, Trump'a Kudüs tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Trump'a Kudüs tepkisi: 'Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir'

28.01.2020  21:50 - Güncelleme: 28.01.2020  21:50

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına yönelik, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." ifadelerini kullandı. 

 Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yaptığı paylaşımda Kurtulmuş, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." değerlendirmesinde bulundu.

Eller semaya açıldı! Kahramanlardan duygusal veda

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Türkiye'den müthiş başarı! Milli denizaltılar görünmez oluyor
Türkiye'den müthiş başarı! Milli denizaltılar görünmez oluyor

Türkiye'den müthiş başarı! Milli denizaltılar görünmez oluyor

Bakın hangi ülkenin envanterinde bulunuyor?
Bakın hangi ülkenin envanterinde bulunuyor?

Bakın hangi ülkenin envanterinde bulunuyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.