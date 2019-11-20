''Kuşatmayı bozduk, sıkıntıları bundan''
Başkan Erdoğan, bir terör koridoru oluşturarak, Türkiye’yi güneyden kuşatma gayreti olduğunu belirterek Barış Pınarı Harekatı ile kuşatmanın bozulduğunu belirterek “Bunların sıkıntısı burada” dedi.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 2010 bütçesinin görüşmelerinin 9 Aralık’ta başlayacağını hatırlatarak “Her bakanımız kendi bütçesinin görüşüldüğü günlerde ekibi ile birlikte tam mesai Meclis’te bulunacak. Milletvekili arkadaşlarımızın büyük gayret ve fedakarlıkla yürüttüğü Meclis çalışmaları bizim için hayati öneme sahiptir” dedi.
SEÇİM BÖLGESİNE GİDİN
Yeni yönetim sistemindeki güçler ayrılığının keskinleştirilmesinin, milletvekillerinin üzerindeki yükü artırdığına işaret eden Erdoğan, kanun teklifi hazırlamanın ve bu teklifleri tüm sayfalarıyla takip ederek yasalaştırma sorumluluğunun artık tamamen milletvekillerine ait olduğuna dikkati çekti. Kanun tekliflerinin en mükemmel şekilde hazırlanması ve yasalaştırılması süreçlerinde milletvekillerinden çok daha fazla gayret beklediklerini anlatan Erdoğan, aynı şekilde milletvekillerinin seçim bölgelerini kesinlikle ihmal etmemeleri gerektiğini de vurguladı.
KÜÇÜK PÜRÜZLER
ABD Başkanı Trump’ın davetine icabeten ABD’de çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Aramızdaki sorun alanlarının pek çoğu küçük pürüzlerden ibarettir. Yaptığımız görüşmelerde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik.”
S-400’DEN VAZGEÇMEYİZ
S-400 meselesinin sorunların kilit noktası haline getirilmeye çalışıldığını bildiren Erdoğan, “S-400 meselesinde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız vasıtasıyla çözüm yolları aranması konusunda da mutabık kaldık. Ülkemizin artık bu savunma sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olamayacağını, çözümün bu gerçek ışığında bulunması gerektiğini söyledik” diye konuştu. Erdoğan, S-400’ler konusundaki aşırı ısrarın Türkiye’nin egemenlik haklarına yönelik tecavüz anlamına geleceğinin altını çizdiğini ifade ederek “Şayet F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik” dedi.
“Türkiye’nin Suriye’de DEAŞ’a karşı en etkili mücadeleyi veren ülke olduğunu her fırsatta tekrarlıyoruz” diyen Erdoğan “PKK/YPG, Suriye’deki cezaevlerinde ve kamplarda bulunan binlerce DEAŞ’lıyı şantaj malzemesi olarak kullanarak serbest bıraktı. Amerikalı muhataplarımıza bunları da anlattık” diye konuştu.
OYUNU BOZDUK
Erdoğan, bütün bunlara rağmen ABD’deki bir kesimin Suriye’de bölücü terör örgütünü destekleme ve güçlendirme yönünde çaba gösterdiğinin anlaşıldığına işaret ederek, “Türkiye’nin başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı, bu projeyi önemli ölçüde akamete uğrattı. Ülkemize yönelik öfkenin gerisindeki sebeplerden biri de bu büyük oyunu bozmuş olmamızdır” değerlendirmesinde bulundu.
EN KÜÇÜK TAVİZ YOK
Dünyanın dört bir tarafında Türkiye’nin Kürtlere karşı olduğunun anlatıldığını belirten Erdoğan “Arkasında PKK terör örgütünün olduğu HDP gibi” dedi. Bütün bunlarla beraber, meselenin, Türkiye’nin sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturarak, Türkiye’yi güneyden kuşatma gayreti olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Biz ne yaptık? Bu kuşatmayı bozduk. Bunların sıkıntısı burada” diye konuştu.
Amerika’da faaliyetlerini yürüten FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla ilgili taleplerin de tekrar edildiğini kaydeden Erdoğan “Bu konudaki kararlılığımızdan en küçük bir taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Ülkemize ve milletimize yapılan ihanetin hesabını sormak için son nefeslerine kadar bu hainlerin peşinde olacağız” ifadesini kullandı.
“Önümüze kurulan tüm tuzakları bozuyor, tüm senaryoları parçalıyoruz” diyen Erdoğan dışarıdan gelen her saldırıya, iftiraya karşıTürkiye’nin menfaatlerini sonuna kadar savunacaklarını vurguladı. Erdoğan “Üzüntü verici olan, içimizdeki bazı kesimlerin de Türkiye düşmanlarıyla aynı kafayı taşıyor olmalarıdır. ‘Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti yıkılsın da Türkiye’ye ne olursa olsun...’ Bu anlayışın ürünü söylemler adeta birilerinin var oluş gayesi haline dönüşmüştür” değerlendirmesini yaptı.
BERABER YÜRÜYORLAR
Erdoğan, ‘ana muhalefetin başındaki zat’ın Suriye Milli Ordusu’n terör örgütü olarak tanımladığını anımsatarak “Suriye Milli Ordusu orada,hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitlerdir, mücahitlerdir ama ne yazık ki bu CHP, teröristlere terörist diyemiyor. Hiç PKK’ya, HDP’ye, PYD’ye, YPG’ye terörist dediğini duydunuz mu? Demez. Niye? Ortaklar ya, beraber yürüyorlar ya...” diye konuştu.
KULİSTE BAHÇELİ'YE ZİYARET
Başkan Erdoğan, Meclis’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından Muhalefet Kulisi’nde oturan MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin yanına geldi. Bahçeli ile bir süre sohbet eden Erdoğan, gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine “Güzel bir sürpriz oldu” dedi. Görüşmede, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yer aldı. Daha sonra Meclis Şeref Holü’ne geçerek vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan’a, Meclis’ten ayrılışı sırasında, makam aracına kadar çok sayıda milletvekili eşlik etti. Erdoğan, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Erdoğan’ı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop uğurladı. Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan›ın yarım saatsüren ziyaretinin ardından “Cumhurbaşkanı ile sohbet toplantısı oldu, hal hatır sordular” dedi. Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak da “Cumhurbaşkanının son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirme” diye konuştu.
EYT KARARI İSABETLİ
Bu talebin ağır ekonomik yükümlülükler getirdiğine dikkati çeken Bahçeli, TSK’nin sınırdaki yükümlülükleri ve güvenlik mıntıkalarının ekonomi açısından değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini söyledi. Bahçeli, binlerce askerin görevinin başında olduğunu ve bu durumun ekonomik yönden önemli sorumluluklar doğurduğunu vurgulayarak, “Erken emekliliği gündeme taşıyarak, karşılığını ve kaynağını bulmakta zorluk çekilen bir ortamda bu vaadin yerine getirilmesi talebi belki ana muhalefet açısından uygun düşebilir. Ama bizim Cumhur İttifakı’nın yaklaşımı ve anlayışı açısından doğru bulmadığımı ifade ettim.” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan ve hükümetin aldığı kararı doğru bulduklarının altını bir kez daha çizen Bahçeli, “Zannederim isabetli olur ülkemiz açısından” dedi.
ANAOKULU ÖĞRENCİSİNE ANLATIR GİBİ ANLATTI
CHP Genel Başkanı’nın yalancılığı, yanlışlığı, eksikliği, çarpıklığı defalarca ortaya konan hususları tekrar tekrar gündeme getirmesinin “artık siyasetle izah edilemeyecek bir garabet halini aldığını” dile getiren Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun diline doladığı konulardan birinin, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası olduğunu anımsattı.
TANK PALET SATILMADI
Bu konuyu defalarca izah ettiklerini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu, hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını, bugün bir kez daha anlatıyorum. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğu, sadece işletme hakkının belli bir süreyle Katar ve Türk işbirliğinden oluşan BMC’ye devredildiği tekrar tekrar anlatıldı. Tabii CHP Genel Başkanı hala Tank Palet Fabrikası’nın Katar ordusuna satıldığına kadar vardırdığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Yalanın sonu yok ki ama yalancının mumu da malum yatsıya kadar yanıyor. Geçmişte bilinen tek icrai faaliyeti SSK’yi batırmak olan birisinin böyle bir işlemi anlamasını beklemenin zor olduğunun elbette farkındayız. Onun için arkadaşlarıma şu talimatı verdim: Bu konuyu sayın Genel Başkana, ilkokul bile değil tıpkı anaokul öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler.”
9 MİLYON KİŞİYE İŞ BULUNDU
“Bu zatın diline doladığı bir başka mesele de istihdam rakamlarıdır. ‘İstihdam artıyor’ diyoruz, bu kişi rahatsız oluyor” diyen Erdoğan, ülkedeki her bir işsizin kendileri için de üzüntü kaynağı olduğunu ifade etti. Çalışabilir yaştaki herkese iş oluşturmanın “boyunlarının borcu” olduğunu belirten Erdoğan, “İstihdamı artırmanın yolu ülkeyi büyütmekten geçiyor. Bunun için yatırımı, üretimi ihracatı artırmanın, turizmi geliştirmenin mücadelesini veriyoruz” diye konuştu. AK Parti döneminde istihdam yaklaşık 9 milyon kişi artmasına rağmen işsizlik oranının hala yüzde 14 gibi yüksek bir seviyede olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:
İŞ ARAYANLAR ARTTI
“Bu yüksek işsizlik oranının, geçtiğimiz yıl yaşadığımız ekonomik saldırının yol açtığı sıkıntıların ötesinde sebepleri vardır. Eskiden ülkemizde çalışma çağına gelen nüfusun bir kısmı iş aramadığı veya aile işinde çalıştığı için istihdam istatistiklerine girmiyordu. Şimdi eğitim düzeyinin yükselmiş olmasının da etkisiyle çalışma çağına gelen hemen her kadın ve erkek vatandaşımız iş arıyor. Mesela, 2002 yılına göre 2018’e kadar olan dönemde iş gücüne katılma oranında 3,6 puanlık bir artış yaşandı. Bu oran kadınlarda 6,3 puanı buluyor. Toplam istihdam oranında artış 3 puanı bulmasına rağmen iş gücüne katılımdaki bu yükseliş sebebiyle işsizlik rakamlarımız nispeten yüksek çıkıyor. Bunun sebebi bizim istihdam oluşturamamış olmamız değildir. Mesele işgücüne katılım oranının eskisine göre fevkalade yükselmiş olmasıdır. Bizim buradan çıkardığımız ders, ülkemizi çok daha fazla büyütmemiz, çok daha fazla üretmemiz, çok daha fazla istihdam alanı oluşturmamız gerektiğidir. Geçtiğimiz 17 yıl boyunca neredeyse yaptığımız her yatırımı engellemek için davalar açan, nümayişler yapan, kürsülerde nutuklar atan kimdi? Bunlardı. Aynı CHP’nin şimdi işsizlikten yakınıyor olmasının takdirini biz milletimize bırakıyoruz.”
BİN LİRANIN ALTINDA YOK
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bir başka yalanının da “Türkiye’de hala bin liranın altında emekli maaşı alan 847 bin kişinin bulunduğu” şeklinde olduğunu ifade ederek, “Buradan, tıpkı bir ana sınıfı öğrencisine anlatır gibi tekrarlıyorum, Türkiye’de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur Bay Kemal. Kılıçdaroğlu, kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde bırakınız bin lirayı, 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu. Bay Kemal, sen hala oradasın. Gel, gel buralara bir gel” dedi.
MERTÇE SİYASET YAPMIYOR
Bugünkü Türkiye’de durumun farklı olduğunu, aslında bunun böyle olmadığını Kılıçdaroğlu’nun da bildiğini dile getiren Erdoğan, “Güya şark kurnazlığı yaparak hak sahipleri arasında paylaştırılan ölüm aylıklarını, her biri ayrı emekli maaşıymış gibi anlatıyor. Halbuki ortada, tek bir emekli maaşının birden fazla hak sahibi arasında paylaştırılması vardır. Maalesef bunların her işi böyle. Hakikatleri anlatmak yerine, eğerek, bükerek, çarpıtarak, hatta çoğu defa yalan ve iftiradan da kaçınmayarak, gözünün içine baka baka milleti kandırmaya çalışıyorlar. Milletimiz de işte bunun için, ne yaparlarsa yapsınlar, hangi taklayı atarlarsa atsınlar, kendilerini yüzde 25’in üzerine çıkarmıyor. Buna rağmen ders çıkartıp dürüstçe, delikanlıca, mertçe siyaset yapmaya yönelmiyorlar” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.