''Kuşatmayı bozduk, sıkıntıları bundan''

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 2010 bütçesinin görüşmelerinin 9 Aralık’ta başlayacağını hatırlatarak “Her bakanımız kendi bütçesinin görüşüldüğü günlerde ekibi ile birlikte tam mesai Meclis’te bulunacak. Milletvekili arkadaşlarımızın büyük gayret ve fedakarlıkla yürüttüğü Meclis çalışmaları bizim için hayati öneme sahiptir” dedi.

SEÇİM BÖLGESİNE GİDİN

Yeni yönetim sistemindeki güçler ayrılığının keskinleştirilmesinin, milletvekillerinin üzerindeki yükü artırdığına işaret eden Erdoğan, kanun teklifi hazırlamanın ve bu teklifleri tüm sayfalarıyla takip ederek yasalaştırma sorumluluğunun artık tamamen milletvekillerine ait olduğuna dikkati çekti. Kanun tekliflerinin en mükemmel şekilde hazırlanması ve yasalaştırılması süreçlerinde milletvekillerinden çok daha fazla gayret beklediklerini anlatan Erdoğan, aynı şekilde milletvekillerinin seçim bölgelerini kesinlikle ihmal etmemeleri gerektiğini de vurguladı.

KÜÇÜK PÜRÜZLER

ABD Başkanı Trump’ın davetine icabeten ABD’de çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Aramızdaki sorun alanlarının pek çoğu küçük pürüzlerden ibarettir. Yaptığımız görüşmelerde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik.”

S-400’DEN VAZGEÇMEYİZ

S-400 meselesinin sorunların kilit noktası haline getirilmeye çalışıldığını bildiren Erdoğan, “S-400 meselesinde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız vasıtasıyla çözüm yolları aranması konusunda da mutabık kaldık. Ülkemizin artık bu savunma sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olamayacağını, çözümün bu gerçek ışığında bulunması gerektiğini söyledik” diye konuştu. Erdoğan, S-400’ler konusundaki aşırı ısrarın Türkiye’nin egemenlik haklarına yönelik tecavüz anlamına geleceğinin altını çizdiğini ifade ederek “Şayet F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik” dedi.

“Türkiye’nin Suriye’de DEAŞ’a karşı en etkili mücadeleyi veren ülke olduğunu her fırsatta tekrarlıyoruz” diyen Erdoğan “PKK/YPG, Suriye’deki cezaevlerinde ve kamplarda bulunan binlerce DEAŞ’lıyı şantaj malzemesi olarak kullanarak serbest bıraktı. Amerikalı muhataplarımıza bunları da anlattık” diye konuştu.

OYUNU BOZDUK

Erdoğan, bütün bunlara rağmen ABD’deki bir kesimin Suriye’de bölücü terör örgütünü destekleme ve güçlendirme yönünde çaba gösterdiğinin anlaşıldığına işaret ederek, “Türkiye’nin başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı, bu projeyi önemli ölçüde akamete uğrattı. Ülkemize yönelik öfkenin gerisindeki sebeplerden biri de bu büyük oyunu bozmuş olmamızdır” değerlendirmesinde bulundu.

EN KÜÇÜK TAVİZ YOK

Dünyanın dört bir tarafında Türkiye’nin Kürtlere karşı olduğunun anlatıldığını belirten Erdoğan “Arkasında PKK terör örgütünün olduğu HDP gibi” dedi. Bütün bunlarla beraber, meselenin, Türkiye’nin sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturarak, Türkiye’yi güneyden kuşatma gayreti olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Biz ne yaptık? Bu kuşatmayı bozduk. Bunların sıkıntısı burada” diye konuştu.

Amerika’da faaliyetlerini yürüten FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla ilgili taleplerin de tekrar edildiğini kaydeden Erdoğan “Bu konudaki kararlılığımızdan en küçük bir taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Ülkemize ve milletimize yapılan ihanetin hesabını sormak için son nefeslerine kadar bu hainlerin peşinde olacağız” ifadesini kullandı.

“Önümüze kurulan tüm tuzakları bozuyor, tüm senaryoları parçalıyoruz” diyen Erdoğan dışarıdan gelen her saldırıya, iftiraya karşıTürkiye’nin menfaatlerini sonuna kadar savunacaklarını vurguladı. Erdoğan “Üzüntü verici olan, içimizdeki bazı kesimlerin de Türkiye düşmanlarıyla aynı kafayı taşıyor olmalarıdır. ‘Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti yıkılsın da Türkiye’ye ne olursa olsun...’ Bu anlayışın ürünü söylemler adeta birilerinin var oluş gayesi haline dönüşmüştür” değerlendirmesini yaptı.

BERABER YÜRÜYORLAR

Erdoğan, ‘ana muhalefetin başındaki zat’ın Suriye Milli Ordusu’n terör örgütü olarak tanımladığını anımsatarak “Suriye Milli Ordusu orada,hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitlerdir, mücahitlerdir ama ne yazık ki bu CHP, teröristlere terörist diyemiyor. Hiç PKK’ya, HDP’ye, PYD’ye, YPG’ye terörist dediğini duydunuz mu? Demez. Niye? Ortaklar ya, beraber yürüyorlar ya...” diye konuştu.

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