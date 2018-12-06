Kuzeyden güneye terörist temizliği
Kahraman Mehmetçik, PKK’ya Karadeniz ile Amanoslar’ı dar etti. Kuzeyde ağır kayıp veren teröristler ile Kandil birbirine girdi. Çözülen PKK’lılar teslim oldu. Amanoslar’da sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde ve yurt dışında sürdürdüğü başarılı operasyonlar ile eli kanlı terör örgütü PKK’nın belini kırdı. Karadeniz kırsalında, son yıllarda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda ağır kayıplar veren PKK’lı teröristlere, bir darbe de bölgedeki soğuk ve rutubetli hava koşulları vurdu. İstihbarat raporları ve telsiz konuşmaları Kandil ile teröristler arasındaki çözülmeyi ortaya koydu. Bölgeden ayrılmak isteyen PKK’lılar Kandil’den izin alamayınca bölgedeki güvenlik güçlerine teslim olduğu ortaya çıktı. Karadeniz Bölgesi’ne, 1998 yılından sonra, sansasyonel eylem yapması için terör örgütü PKK tarafından sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ adıyla 12 kişilik terörist grubu gönderildi.
AÇILIM GRUBU KAPANDI
Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında 3’e ayrılan teröristler, 2015 yılında telsiz kestirmesi ve istihbarat birimlerinin çalışmalarıyla deşifre oldu. Fotokapanlar ve İHA’ların anlık görüntülü takibiyle güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu teröristler bölgede sıkıştı. Üç yıllık çalışma sonucunda Karadeniz’e yuvalanmak isteyen PKK’lılar tek tek etkisiz hale getirildi. Kahraman Mehmetçik bölgedeki tüm teröristleri öldürerek sözde açılım grubunu kapattı.
İLK DARBE ORDU’DA
Aralarında sözde ‘bölge sorumluları’nın da olduğu Ordu’nun Mesudiye kırsalında, vurulan ilk darbede aynı anda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Gümüşhane Kürtün’de, 15 Temmuz’da, PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu lideri’, 4 milyon lira ödülle İçişleri Bakanlığı’nca ‘kırmızı kategori’de aranan ‘Zeynel’ kod adlı Mehmet Yakışır ve ‘Rodi’ kod adlı Levent Dayan çatışmada öldürüldü. Aynı bölgede 22 Ağustos’ta ise ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ile ‘Sorej’ kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun öldürüldü. PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’nda yer alan 22 teröristin 15’i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3’ü teslim oldu, 4’ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Karadeniz’de son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 15 teröristin 2’sinin, 4 milyon lira ödülle ‘kırmızı kategori’de aranan, 6’sının ise 300 bin lira ödülle ‘gri kategori’ ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi. Takviye için gönderilen PKK’lılardan da biri öldürüldü üçü ise geldikleri inlerine geri kaçtı.
TERÖRİSTLERİN 194 İNİNİ BAŞLARINA YIKTIK
Kırsalda terör örgütü PKK’nın kış üstlenmesine yönelik son bir ayda 9 bin 765 operasyon yapıldı. İç güvenlik operasyonları kapsamında, kırsalda terör örgütü PKK’nın kış üstlenmesine yönelik 9 bin 765 operasyon yapıldı, 194 sığınak/barınak imha edildi. Operasyonlarda 48’i ağır 129 silah, 17 bin 591 mühimmat, 90 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 36 el bombası, 963 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
JETLER HAİNLERE BOMBA YAĞDIRDI
Irak’ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine dün düzenlenen hava operasyonunda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, 8 terörist etkisiz hale getirildi.
İstanbul’un haritaları bulundu
TSK’nın düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı sonrası Suriye’nin Afrin kırsalıyla bağlantısı kesilen Amanos Dağları’nda yoğunlaşan operasyonlarda, PKK’nın sakladığı patlayıcılara ulaşılarak olası saldırıların önüne geçildi. PKK’nın Türkiye’ye geçiş noktası olarak kullandığı Amanoslar’da bazıları örgütün sözde üst düzey kadrosundan 46 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda PKK’nın lojistiğine de darbe vuruldu. Örgütün inleri dağıtılırken, tespit edilen sığınaklarda tenekeler içinde 73 kilogram TNT patlayıcı, 72,5 kilogram amonyum nitrat ile 16,5 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi. Aramalarda çok sayıda roketatar, makineli tüfe ve bomba bulundu. Cephane bulunan sığınaklardan Osmaniye ve İstanbul illerinin kent haritaları ile Suriye’nin Kobani bölgesinin krokisi de bulundu.
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