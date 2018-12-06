Kuzeyden güneye terörist temizliği

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde ve yurt dışında sürdürdüğü başarılı operasyonlar ile eli kanlı terör örgütü PKK’nın belini kırdı. Karadeniz kırsalında, son yıllarda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda ağır kayıplar veren PKK’lı teröristlere, bir darbe de bölgedeki soğuk ve rutubetli hava koşulları vurdu. İstihbarat raporları ve telsiz konuşmaları Kandil ile teröristler arasındaki çözülmeyi ortaya koydu. Bölgeden ayrılmak isteyen PKK’lılar Kandil’den izin alamayınca bölgedeki güvenlik güçlerine teslim olduğu ortaya çıktı. Karadeniz Bölgesi’ne, 1998 yılından sonra, sansasyonel eylem yapması için terör örgütü PKK tarafından sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ adıyla 12 kişilik terörist grubu gönderildi.

AÇILIM GRUBU KAPANDI

Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında 3’e ayrılan teröristler, 2015 yılında telsiz kestirmesi ve istihbarat birimlerinin çalışmalarıyla deşifre oldu. Fotokapanlar ve İHA’ların anlık görüntülü takibiyle güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu teröristler bölgede sıkıştı. Üç yıllık çalışma sonucunda Karadeniz’e yuvalanmak isteyen PKK’lılar tek tek etkisiz hale getirildi. Kahraman Mehmetçik bölgedeki tüm teröristleri öldürerek sözde açılım grubunu kapattı.

İLK DARBE ORDU’DA

Aralarında sözde ‘bölge sorumluları’nın da olduğu Ordu’nun Mesudiye kırsalında, vurulan ilk darbede aynı anda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Gümüşhane Kürtün’de, 15 Temmuz’da, PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu lideri’, 4 milyon lira ödülle İçişleri Bakanlığı’nca ‘kırmızı kategori’de aranan ‘Zeynel’ kod adlı Mehmet Yakışır ve ‘Rodi’ kod adlı Levent Dayan çatışmada öldürüldü. Aynı bölgede 22 Ağustos’ta ise ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ile ‘Sorej’ kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun öldürüldü. PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’nda yer alan 22 teröristin 15’i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3’ü teslim oldu, 4’ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Karadeniz’de son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 15 teröristin 2’sinin, 4 milyon lira ödülle ‘kırmızı kategori’de aranan, 6’sının ise 300 bin lira ödülle ‘gri kategori’ ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi. Takviye için gönderilen PKK’lılardan da biri öldürüldü üçü ise geldikleri inlerine geri kaçtı.