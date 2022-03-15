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  • ''Lavrov beni gece yarısı aradı'' Bakan Çavuşoğlu: Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz
Politika

''Lavrov beni gece yarısı aradı'' Bakan Çavuşoğlu: Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz

Mariupol'daki Türklerin tahliyesi hakkında konuşan Çavuşoğlu, 'Mariupol'de 100-110 civarında Tür vatandaşı var. Bura ile iletişimimiz sağlıklı değil. Tahliye için iki tarafın da yardımını istedik. Görüşmelerimiz sürüyor. Lavrov beni gece yarısı aradı. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Camiye sığınmış olan vatandaşlarımızın gıda sıkıntıları yok.' dedi.

15 Mart 2022 Salı 12:48 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 13:01
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Her iki tarafla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. Dışişleri Bakanı, "Odessa'dan bugün bir otobüs kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklamada bulunurken, "Her iki tarafla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı, "Odessa'dan bugün bir otobüs kaldıracağız" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik. 300-350 civarında vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı bize bilgileri aktardı. Buradaki vatandaşlarımızın tahliyesi ve diğer sivillerin tahliyesi konusunda iki tarafın yardımını istedik. Vatandaşlarımızın bugün, yine bazı şehirlerden tahliyesi için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Lviv'den 2 otobüsün, Odesa'dan 1 otobüsün kalkmasını bekliyoruz. Lavrov beni gece yarısı aradı, Mariupol'dan tahliyeler için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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