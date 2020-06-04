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Politika

Libya Başbakanı Serrac: Hafter'e bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceğiz

Libya Başbakanı Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak düzenlediği basın toplantısında konuştu. Serrac, 'Lejyonerlerin saldırılarına karşı büyük bir zafer kazandık. Hafter'e bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceğiz' dedi.

04 Haziran 2020 Perşembe 17:45 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 17:47
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya Başbakanı Serrac'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

 "Türkiye'nin (Libya sorununda) tarihi ve cesur tutumundan ötürü teşekkürlerimizi ilettik"

 "(Libya'da) Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız"

"(Gayrı meşru güçlerin lideri Hafter'e) Bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceğiz"

"Libya'nın yeniden imarı sürecinde Türk şirketlerini Libya’da görmek istiyoruz"

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