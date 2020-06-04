Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Libya Başbakanı Serrac'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"Türkiye'nin (Libya sorununda) tarihi ve cesur tutumundan ötürü teşekkürlerimizi ilettik"
"(Libya'da) Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız"
"(Gayrı meşru güçlerin lideri Hafter'e) Bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceğiz"
"Libya'nın yeniden imarı sürecinde Türk şirketlerini Libya’da görmek istiyoruz"