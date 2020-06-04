04 Haziran 2020 Perşembe 17:45 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 17:47

"(Gayrı meşru güçlerin lideri Hafter'e) Bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceğiz"

"(Libya'da) Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız"

"Türkiye'nin (Libya sorununda) tarihi ve cesur tutumundan ötürü teşekkürlerimizi ilettik"

Libya Başbakanı Serrac'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.