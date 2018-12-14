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Liderler ittifakta anlaştı, CHP’de İP isyanı başladı 

CHP ile İP arasında 29 gündür süren ittifak görüşmesi, dışarıdan sihirli bir el değmişçesine 30’uncu günde sonuca bağlandı. CHP yüksek oy aldığı yerleri İP’e bıraktı. Duruma isyan eden CHP tabanı ilçe binasına yürüdü.

  • ŞERİFE GÜZEL
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CHP ile İP arasında, ittifak görüşmeleri bir ay önce start aldı. 30 günlük süreç içinde iki parti arasında ipler kopma noktasına geldi. Ankara ve Antalya gibi illerin kime bırakılacağı ve aday ismi konusunda da sorun yaşandı. İkinci krizin aşılmasının ardından önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İP Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi.

KARARA PROTESTO 

İttifak görüşmelerinin 30’uncu gününde ittifak görüşmeleri karara bağlandı. Toplamda 21 ilde mutabakata varıldı. 30 günde aşılamayan sorunun dört saatte aşılması ‘dışarıdan sihirli bir el değdi’ yorumlarına neden olurken, varılan anlaşma ise isyana neden oldu. 

30’uncu günün son 4 saatinde varılan uzlaşma, partilerin teşkilatlarından tepkiyle karşılandı. Son ana kadar iki parti arasında çekişme konusu olan Balıkesir, son anda İP’e bırakılmış oldu. Ancak bu arada CHP, Balıkesir’deki adayını açıklamış olduğu için, son dakika anlaşmasıyla Balıkesir’in İP’e bırakılması, parti teşkilatında büyük sıkıntı meydana getirdi. CHP, Balıkesir il başkanı ve parti yöneticileri Ankara’ya çağrılırken, partililer ilçe binasına yürüyerek kararı protesto etti. Yine İP’e bırakılan bir başka büyükşehir olan Denizli teşkilatının da ayağa kalktığı ve Genel Merkez’in, teşkilattaki tepkiyi dindirebilmek için teşkilat yöneticilerini Ankara’ya çağırdıkları belirtildi. 

SKANDAL KARAR 

Bazı CHP’liler, bu anlaşmayı olumlu bulurken bazılarıysa, CHP’nin kuvvetli olduğu 10 illerin İP’e geçecek olmasını skandal olarak yorumladı. CHP son seçimlerde yaklaşık yüzde 30 aldığı Balıkesir ve Denizli gibi illeri kendi oyunun yarısını alan İP’e bırakması tepkilere neden oldu. Anlaşmaya varılan 10 ilden 8’inin CHP’nin en çok oy aldığı ve oy potansiyelinin yükselmekte olduğu şehirler arasında yer alması eleştirildi. 

Kime neresi bırakıldı? 

Son dört saat içinde yapılan görüşmeler neticesinde İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Adana, Aydın, Muğla, Eskişehir, Tekirdağ, Hatay ve İzmir, CHP’ye bırakıldı. Buna karşılık Balıkesir, Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep de İP’e bırakıldı.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu İle görüştü  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. İmamoğlu’nun evinde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ailesi birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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