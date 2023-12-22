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Politika

Lueth: Türkiye'nin gücü takdire şayan

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Güney Sudan heyetini kabul etti. Güney Sudanlı Bakan Lueth, 'Türkiye'nin gücü, Türk halkının samimiyeti ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın liderliği etkili ve takdire şayan. Güney Sudan, dünyanın en genç ülkesiyle bu genç ülkeyi dostumuz Türkiye'nin katkıları sağlıklı bir şekilde büyüteceğiz.

IHA22 Aralık 2023 Cuma 09:40 - Güncelleme:
Lueth: Türkiye'nin gücü takdire şayan
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cumhurbaşkanlığı ofisinde Güney Sudan Cumhuriyeti Bilgi, İletişim Teknolojileri ve Posta Hizmetleri Bakanının yer aldığı heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Güney Sudan Cumhuriyeti Bilgi, İletişim Teknolojileri ve Posta Hizmetleri Bakanı Michael Makuei Lueth, Müsteşarı Yath Awan Yatı, Güney Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Majok Guandong Thiep ve beraberlerindeki heyeti Cumhurbaşkanlığındaki ofisinde kabul etti.

Türkiye ve Güney Sudan'ın, ortak çıkarları temelinde ve kazan kazan esasında hızlı kalkınma stratejileriyle ilişkilerini her geçen gün daha da güçlendiğini dile getiren Topçu, "Ekselanslarının ve değerli heyetinin ülkemize yapmış oldukları bu kıymetli çalışma ziyaretleri her iki dost ülkenin var olan iyi ilişkilerine çok kıymetli katkılar sağlayacaktır. Zatıâlilerine ve değerli heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bana ilettiğiniz taleplerinizle ilgilenip sayın büyükelçinize bilgi vereceğim" ifadeleri kullandı.

Güney Sudan Cumhuriyeti Bilgi, İletişim Teknolojileri ve Posta Hizmetleri Bakanı Sayın Michael Makuei Lueth ise "Kabulünüz için çok teşekkür ediyorum, Türkiye'nin gücü, Türk halkının samimiyeti ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın liderliği etkili ve takdire şayan. Güney Sudan, dünyanın en genç ülkesiyle bu genç ülkeyi dostumuz Türkiye'nin katkıları sağlıklı bir şekilde büyüteceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a ve Türk halkına minnettarız. Yaşar Güler Bakanı Güney Sudan'da misafir etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Görüşme Topçu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını taşıyan kravat ve kalem hediyesi takdimi ve hatıra resmi çekilmesinin ardından sona erdi.

  • Güney Sudan
  • Türkiye
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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