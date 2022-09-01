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Politika

Macron'un Türkiye hazımsızlığı: Diyaloğu sürdüren tek dünya gücü olmalarını kim ister?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her fırsatta Türkiye aleyhine açıklamalar yapmaya devam ediyor. Fransız büyükelçilere hitap eden Macron, 'Türkiye'nin Rusya ile görüşmeye devam eden tek dünya gücü olmasını kim ister? Bir diplomatın görevi herkesle, özellikle de aynı fikirde olmadıklarımızla konuşmaktır.' dedi.

AA1 Eylül 2022 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
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Macron, Elysee Sarayı'nda Fransız büyükelçilerin toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya saldırısının ardından barış sağlanabilmesi adına Rusya ile diyaloğun gerekliliğine işaret etti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırılarına başlamasından sonra birkaç kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon konuşması yapan Macron, diyalog konusundaki görüşlerini açıklarken "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" ifadesini kullandı.

Macron, kendilerini güçsüz bırakacak "yanlış ahlaka" teslim olmamaları gerektiğini de ifade ederek, "Bir diplomatın işi özellikle anlaşamadığımız kişiler başta olmak üzere herkesle konuşmaktır. Müttefiklerimizle koordinasyon içinde konuşmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünya güçlerinin "müzakere edilmiş bir barışa" hazırlanması gerektiğini dile getiren Macron, bunun zamanlamasının ve şartlarının Ukrayna'ya bağlı olduğunu vurguladı.

Macron, "Uzun bir savaşa hazırlıklı olmalıyız. Gerginliğin tırmanmasından kaçınmalı ve barışı hazırlamalıyız." diye konuştu.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron
  • rusya

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