Maduro Ankara'da... Başkan Erdoğan: Hedefimizi 3 milyar dolar olarak belirledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Venezuela ile ticaret, madencilik, sağlık ve turizm başta olmak üzere geniş bir iş birliği potansiyeli bulunuyor.

Ticaret hacmimiz 2021'de 3 kat artırarak 850 milyon dolar seviyesine çıkardık. Hedefimiz 3 milyar dolar.

Sayın Maduro'nun, Filistin meselesinde duruşu takdire şayandır. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum.

9 ABD üssü Yunanistan'da kuruldu. Kime karşı kuruldu? verdikleri cevap "Rusya'ya karşı" oldu. Kusura bakmasınlar, bunu yemezler

NATO, bir güvenlik teşkilatıdır. NATO, teröre çanak tutan bir örgüt değildir. İsveç tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Hatta bunların parlamentolarında bile teröristler var.

İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli"