  • Mahkemeden CHP hakkında yeni karar! Yapılan itiraz reddedildi
Politika

Mahkemeden CHP hakkında yeni karar! Yapılan itiraz reddedildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararına parti tarafından yapılan itirazı reddetti.

22 Mayıs 2026 Cuma 14:29
CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmesinin ardından CHP, kararı veren Daireye tedbir kararı yönünden itirazda bulundu.

İtirazı inceleyen Daire, ihtiyati tedbire ilişkin itirazı reddetti.

Dairenin kararında yargılamaya konu davayla ilgili esastan karar verilerek ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildiği, ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmadığı ve ihtiyati tedbire ilişkin tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleştiği belirtildi.

Kararda, "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir." ifadesi yer aldı.

  • CHP kurultay davası
  • Ankara Bölge Adliye

