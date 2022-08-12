Mahmut Tanal fena rezil oldu! 'Kılıçdaroğlu geldi' dedi, kimse umursamadı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Edirne Kapalı Çarşı'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne'ye geldiğini duyurması ve daveti karşısında vatandaşların umursamaz tavırları sosyal medyada gündem oldu.

O anlar kameralara yansıdı.

"CHP'NİN MİLLETTEKİ KARŞILIĞI BU KADAR"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "CHP Milletvekili Mahmut Tanal, vatandaşlara sesleniyor ve 'Kemal Kılıçdaroğlu geldi.' diyor. Sadece 1 kişi umursuyor. CHP'nin milletteki karşılığı bu kadar..." ifadelerini kullandı.