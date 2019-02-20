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Maltepe'de MHP'nin adayını destekleyeceklerini söyleyen İP İlçe Başkanı görevden alındı

İP Maltepe İlçe Başkanı Vedat Çakıroğlu, ilçede Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Ahmet Baykan'ı destekleyeceklerini açıkladı. İP İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu, Çakıroğlu'nun görevden alındığını açıkladı.

  • AA
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İP Maltepe İlçe Başkanı Vedat Çakıroğlu, ilçede Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Ahmet Baykan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Bunun ardından açıklama yapan İP İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu, Çakıroğlu'nun görevden alındığını, CHP'nin adayı Ali Kılıç'ı destekleyeceklerini bildirdi.

Çakıroğlu, yaptığı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Maltepe ilçesinde bir belediye başkanı seçileceğini, başkanlığın, o ilçenin emeğinin, üretiminin, yerel bütçesinin kanunlar çerçevesinde halk yararına kullanıldığı müessese olduğunu söyledi.

Siyasi partilerin ilçe seçim kurullarına, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarını resmi olarak bildirdiklerini hatırlatan Çakıroğlu, "CHP adayı Ali Kılıç, partisinin desteğini alamamış, partilileri tarafından haksız mal edinme söylentilerine muhatap olmuş ve 39 trilyon lira borçla devraldığı Maltepe Belediyesi'ni 568 trilyon borç içine sokmuştur. Bugün ise Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na verdiği belediye meclis üyesi aday listesini HDP ile birlikte yapmıştır. Diğer aday Ahmet Baykan, Maltepe'de partiler üstü bir kişiliktir ve yıllarca devlet hizmetinde bulunmuş tertemiz bir Maltepeli'dir. Ahmet Baykan, Maltepe’de, İYİ Parti, MHP ve vatansever her CHP'linin adayıdır. Bizim kefaletimize ihtiyacı yoktur ama yine de kefiliyiz. Reyimiz, desteğimiz, kalbimiz Ahmet Baykan'ladır." ifadelerini kullandı.

Bunun ardından, İP İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu, yaptığı yazılı açıklamada, Vedat Çakıroğlu'nun İlçe Başkanlığı görevinden alındığını belirtti.

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

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