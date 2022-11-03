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Politika

Mansur Yavaş'ın büyük yalanı! ''Böyle rezil siyaset olmaz''

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, ASKİ'nin önüne giderek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın su faturası oyununu deşifre etti. Burhan, 'Ankaralıyı tehdit ettiniz ama hala faturaları pahalı gönderiyorsunuz. Kesilmemiş faturanın, indirilmemiş suyun yardımını niye kesiyorsunuz? Ey Ankaralılar suyu pahalı içiyorsunuz.' dedi.

3 Kasım 2022 Perşembe 08:13 - Güncelleme:
Mansur Yavaş'ın büyük yalanı! ''Böyle rezil siyaset olmaz''
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, ASKİ binasının önünde açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın suya indirim kararını gerekçe göstererek sosyal yardımları kestiğini belirten Burhan, faturaların hala indirim uygulanmadan kesildiğini söyledi.

Burhan, "Ey Sayın Yavaş Ankara'daki garip gurebanın etini, gübresini, tohumunu, kömürünü kestiniz. Neden? Su parasına Cumhur İttifakı yüzde 50 indirim yaptı diye. Peki bu indirimi faturalara yansıttınız mı? Hayır yansıtmadınız." dedi.

"BÖYLE REZİL SİYASET OLMAZ"

"Ey Ankaralılar Sayın Yavaş'ın çok büyük bir algısını, çok büyük bir yalanını açığa çıkarıyorum. Diyor ya 'Sosyal yardımları kestik'. Niye kestiniz? Faturaları uygulamadınız ki." ifadesini kullanan Burhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Ankaralı pahalı su içiyor. Ankaralıyı tehdit ettiniz ama hala faturaları pahalı gönderiyorsunuz. Kesilmemiş faturanın, indirilmemiş suyun yardımını niye kesiyorsunuz? Ey Ankaralılar suyu pahalı içiyorsunuz. Yardımı kesilenler suyu pahalı içiyorsunuz. Sayın Yavaş faturalarda indirim yapmadı ama yardımı kesti. Böyle rezil siyaset olmaz."

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