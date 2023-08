Mansur Yavaş'ın maskesi düştü! Skandalı AK Partili Özcan ortaya çıkardı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 4 buçuk yıllık hizmet süresini değerlendirdi. Özcan, Yavaş ve ekibi tarafından ABB iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası'na alınan elemanlardan rüşvet alındığını kaydetti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankara Büyükşehir'den sırf AK Partili diye 5 bin kişi işten çıkarıldı. Biz 2019 yılında 29 bin 500 toplam personel ile ABB'yi devrettik. Ama Yavaş 4 buçuk yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını yaptı. Şimdiye kadar 17 bin 500 kişiyi işe aldı ve Büyükşehir kadrosu 42 bin kişiye yükseltildi. Halk Ekmek Fabrikası'nda işe girmek isteyenlerden rüşvet alındı. Bunu da ispatlarım. İşe girmek isteyen bir kişi aracıya 20 bin TL ile 40 bin TL arasında para yatırıyor. İşe girmek için kredi çekip istenilen parayı verenler var. Bu yöntem ile 200 kişi işe girdi." ifadelerini kullandı. Özcan, "Yavaş kendi hesabını kendi yapsın. Muhasebesini yapsın kendi notunu versin. Buraya yapılan hizmet Türkiye'ye yapılan hizmettir. Ankara'nın bırakın marka değerini yükseltmeyi geriye götürdüler." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan katıldığı bir televizyon programında CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin 4,5 yılını değerlendirdi. Dikkat çeken bilgiler paylaşan Özcan, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet skandalını gün yüzüne çıkardı. Özcan Yavaş'ın seçimden önce söyledikleri ve yaptıkları arasındaki uçurumu da gözler önüne serdi. Özcan, belgeleri ile yaptığı değerlendirmede halkı süslü cümlelerle kandıran Yavaş'ın, Türkiye'nin başkenti Ankara'Da 4,5 yılda var olanı da koruyamadığını, hatta tek bir proje üretemeden ABB'yi borç batağına sürüklediğini ortaya çıkardı. Özcan, sadece sosyal medya üzerinden algı belediyeciliği yapan Yavaş'ın kendi döneminden önce yapılan projeleri de tekrar allayıp pullayıp vatandaşı 'Biz yaptık' diyerek kandırdığını ifade etti.

"HALK EKMEK FABRİKASINA RÜŞVET İLE ELEMAN ALDILAR"

Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan skandalları anlatan Özcan, "Halk Ekmek eskiden vatandaşa ucuz ve kaliteli ekmek ulaştırmak için hizmet verirdi. Ama bunlar onu bile beceremedi. Halk Ekmek Fabrikası'nda işe girmek isteyenlerden rüşvet alındı. Bunu da ispatlarım. İşe girmek isteyen bir kişi aracıya 20 bin TL ile 40 bin TL arasında para yatırıyor. İşe girmek için kredi çekip rüşvet verenler var. Bu yöntem ile 200 kişi işe girdi. Benim bu iddiamı çürütürse Yavaş ben görevi bırakırım. Eğer bunu ispatlayamazsa kendisi görevi bırakacak mı merak ediyorum" diye konuştu.

"HALK EKMEK ÇALIŞANININ PROMOSYONUNA GÖZ DİKTİLER"

Halk Ekmek'te çalışan personelin promosyonuna bile göz dikildiğini ifade eden Özcan, "Örneğin 3 banka Halk Ekmek Fabrikası'na promosyon için teklif veriyor. Ama bunlar en düşük teklif veren banka ile anlaşıyor. Bir banka 41 bin TL vermesine rağmen bunlar 26 bin TL verenle anlaşmış. Şu anda yüksek veren banka ile Halk Ekmek mahkemelik. Kurum işçinin hakkını koruması gerekirken bunu yapıyor" dedi.

"YAVAŞ'IN NOTUNU ANKARALI HEMŞERİLERİMİZ VERECEK"

Mansur Yavaş'ın 4,5 yılını da değerlendiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankara'nın yılları heba oldu. Seçimden önce Yavaş'ın sayısız vaatleri oldu. Ancak 4,5 yıl geçti bu vaatlerin hiçbirini yapmadı. Yavaş'ın notunu Ankaralı hemşerilerimiz verecek. Ben Yavaş'a not vermek istemiyorum çünkü muhalefet olduğum için yanlı olarak değerlendirilebilir. Yavaş kendi hesabını kendi yapsın. Muhasebesini yapsın kendi notunu versin. Buraya yapılan hizmet Türkiye'ye yapılan hizmettir. Ankara'nın bırakın marka değerini yükseltmeyi geriye götürdüler" diye konuştu. Ankara'nın Paris ile Londra ile Roma ile yarışacakken Başkan Yavaş'ın ABB'yi AK Partili ilçe belediyeleri ile bile yarışamayacak hale getirdiğini ifade eden Özcan şöyle devam etti: "Ankara'da 5 senede 58 Kilometre metro yapacağım dedi, 1 santim bile yapılmadı. Bırakın metro yapmayı var olan metrolar çalışsın. Şu anda 15 tren seti çürütülüyor. Yürüyen merdivenler, asansörler çalışmıyor. Yavaş'ın yaptığı proje maketleri dahi ortada yok."

"ABB'NİN YAPITĞI İHALELERİN 4'TE 3'Ü YANDAŞLARA GİDİYOR"

Yavaş'ın "şeffaflık" vurgusunu da değerlendiren Özcan, "Yavaş 4 buçuk yılda 2 defa hayvan barınağı için ihale yaptığını ama bitiremediğini ifade etti. Yavaş'ın Karataş Geçici Hayvan Barınağı'nı bile 21/B ile "adrese teslim" ihale yaptığını ifade eden Hakan Han Özcan, "ABB sadece 2022 yılında yüzde 76 oranında adrese teslim ihale yapmış. Yavaş 6'lı masanın diyetini ödüyor. 'Ankaralıyım, Ankara firmalarını destekleyeceğim' dedi. Ama İstanbul menşeili firmalarla çalışmış. Yalanla dolanla Ankaralıyı kandırdılar. Yavaş sadece bir aileye 1 Milyar TL'nin üzerinde ihale vermiş. Bu yapılanlarla ilgili biz suç duyurusunda bulunduk. 'Çalmam çaldırmam, Ankaralı'nın parasını yedirmem' diyen kişi yapıyor bunları. ABB'nin yaptığı ihalelerin 4'te 3'ü yandaşlara gidiyor" dedi. Özcan, "Hani şeffaf olacaklardı ya. Canlı yayınla ihale yapacaklardı. Adrese teslim ihale vermeyeceklerdi" dedi.

"YAVAŞ'IN BELEDİYE ALDIĞI PERSONELİN MALİYETİ 36 MİLYAR 750 MİLYON"

ABB'den çıkarılan personellere de değinen Özcan, "ABB'den 5 bin kişi işten çıkarıldı. Sırf AK Partili diye bu insanları işten çıkardı. Biz 2019 yılında 29 bin 500 kişi ile ABB'yi devrettik. Ama Yavaş 4,5 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını yaptı. Şu anda 17 bin 500 kişi aldı ve belediye kadrosu 42 bin kişiye yükseltildi. Yavaş ortalama bir personele 35 bin TL ödüyor. Bu personellerin yıllık maliyeti 7 Milyar 350 Milyon. 5 yıllık maliyeti ise 36 Milyar 750 milyon. Bu para belediyenin kasasına külfettir. Bu para ile Ankara'ya birçok hizmet yapılırdı. Örneğin, 24 Kilometre metro yapardı. 15 bin kilometre asfalt atılırdı. 7 bin 542 otobüs alınırdı. 130 adet havuz yapılırdı. 2 bin 450 Kreş ve 5 bin 250 Mahalle Konağı inşa edilirdi. Türkiye 2 yıl pandemi yaşadı. Yavaş bu süreyi değerlendiremedi. Alt yapısını üst yapısını baştan yapılırdı. Ama para fazla personele gittiği için yapılamadı." diye konuştu.

"YAVAŞ SIFIRDAN İKİ TANE PARK YAPTI, YEŞİL BELEDİYECİLİK YAVAŞ İÇİN SÖYLEMDEN ÖTEYE GEÇEMEDİ"

Yavaş'a karşı ilçe belediyelerinin yaptığı yatırımları sıralayan Özcan şunları kaydetti: "Yavaş her mahalleye 'kreş yapacağım' dedi ama yapmadı. Bizim 2014 yılında Cumhurbaşkanımızın katılımı ile açılışını yaptığımız yeri tekrar açtılar. Açtıkları yer de Ahmetler Çocuk Kulübü. Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu'nu biz açtık. Ama Yavaş tekrar mehter takımı vs. getirip, gösteriler yapıp, tabelasını değiştirerek açılışını yaptı. Madem bu kadar hizmetseverler Ankara'da BELPA'ya tüm sistemleri eksiksiz bir şekilde teslim edilen, her şeyi çalışır durumda olan Buz Paten Pisti neden çürütülüyor? 3 senedir bu tesis çürümeye terk edilmiş durumda. Oysa BELPA'ya teslim edilmeden 20 gün önce bu tesis yarışmalara ev sahipliği yaptı. AK Parti her zaman eser üretti. Biz artık basit gördüğümüz eserlerin bahsini bile yapmıyoruz. Ama bunlar tabelasını değiştirip biz yaptık diye reklamını yapıyorlar. Benim Güdül belediyem 80 milyon ile 7 tane park yaptı. Haymana Belediyem 83 milyon bütçe ile 25 park yaptı. Ama Yavaş 58 Milyar bütçe ile 2 tane park yaptı. Kendisine bu parklar için teşekkür ederim. Ancak Yeşil belediyecilik Yavaş için bir söylemden öteye geçmedi. Ankara 2019 yılına kadar hizmette 30 büyükşehir arasında ilk 10'da yer alırken şimdi bütçesinin 5 Milyar 756 Milyonu halka hizmet olarak sunmuş. Şu anda Ankara 27'nci sırada. Ankaralı Yavaş'ın Ankara'ya gösterdiği değer bu."

"YAVAŞ KARŞINDA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN HEPSİ POTANSİYEL ADAY"

Yerel seçimlerde adaylık konusuna da değinen Özcan şunları söyledi; "Bizim Yavaş'ın karşısına çıkarabileceğim birçok adayımız var. Örneğin ilçe belediyelerimiz başkanlarının tamamı yaptıkları hizmetler ile Yavaş'ın önündeler. Hepsi bizim için potansiyel birer aday. Aynı zamanda ben şu anda dünyadaki en büyük partinin ve dünya liderinin Ankara İl Başkanı olarak görev yapıyorum. Ben şu anda zaten çok önemli ve şerefi bir görev yapıyorum. Ankara'yı bunların elinden nasıl kurtaracağımızı ortak akılla istişareler yaparak belirleyeceğiz. 7 Ekim'de büyük kongremiz var. Bu kongremizi yaptıktan sonra yerel seçim startını vereceğiz"