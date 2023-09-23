İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2023 Cumartesi / 9 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Mansur Yavaş'ın otobüs gaspına AK Parti'den tepki: Bu yanlış uygulamayı kabul etmiyoruz
Politika

Mansur Yavaş'ın otobüs gaspına AK Parti'den tepki: Bu yanlış uygulamayı kabul etmiyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, serbest biniş hakkı bulunan bazı vatandaşları taşımama kararı alan özel halk otobüslerinin parka çekilmesine ilişkin, 'Seçimlerde Ankaralı hemşehrilerimizin teveccühü ile inşallah yeniden Ankara Büyükşehir'i devraldığımızda, ilk işlerimizden biri 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza ücretsiz taşıma hakkının yeniden uygulanmasını sağlamak olacak.' ifadelerini kullandı.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 15:36 - Güncelleme:
Mansur Yavaş'ın otobüs gaspına AK Parti'den tepki: Bu yanlış uygulamayı kabul etmiyoruz
ABONE OL

Murat Köse yaptığı yazılı açıklamada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın halk otobüsü esnafının mali hakkını vermeyerek bazı vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkını uygulanamaz hale getirdiğini belirtti.

Köse, "Hem saygıdeğer büyüklerimizi hem de halk otobüsü esnafımızı mağdur etmek ancak Mansur Yavaş'a ve CHP'ye yakışırdı." değerlendirmesinde bulundu.

- "BU YANLIŞ UYGULAMAYI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Murat Köse, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili olarak taahhüt ediyorum ki 7 ay sonra gerçekleşecek seçimlerde Ankaralı hemşehrilerimizin teveccühü ile inşallah yeniden Ankara Büyükşehir'i devraldığımızda, ilk işlerimizden biri 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza ücretsiz taşıma hakkının yeniden uygulanmasını sağlamak olacaktır. Böylece 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, tüm otobüsleri yeniden ücretsiz olarak gönül rahatlığıyla kullanabileceklerdir."

Sorunun çözümü için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunan Köse, "Mansur Yavaş'ı derhal, halk otobüsü esnafı ile bu inatlaşmayı bırakmaya, konuyu siyasi mülahazadan çıkararak, esnaf oda başkanları ve kooperatif başkanlarını hemen davet ederek sorunu çözmeye, parka çekilen otobüsleri cezai işlem uygulamadan sahiplerine hiç vakit kaybetmeden iade etmeye davet ediyorum."açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.