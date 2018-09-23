Isparta’daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında verilen “Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı” eğitimiyle komandolar, zorlu arazi ve iklim şartlarına hazırlanıyor. Uzman erbaşlardan oluşan mavi bereli komandolar 16 hafta boyunca eğitim gördü. Öğretilen bilgiler gerçeğini aratmayan tatbikatlarda icra edildi. Komandolar, karşılaştıkları doğal engelleri ise özel olarak kursunu gördükleri dağcılık tekniklerini kullanarak aştı. Sırtlarındaki 40 kilogramlık teçhizatlarıyla arazide kilometrelerce yürüyen komandolar verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. Teçhizatlarıyla bin 749 rakımlı Eğirdir Sivri Tepe’ye zorlu bir tırmanışın ardından Türk ordusunun komando andını Eğirdir semalarına haykıran uzman erbaşlar, tatbikatı başarıyla bitirerek mavi bere takma hakkını kazandı. Dosta düşmana “mavi bere düşmez yere” dedirtti.