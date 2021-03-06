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Politika

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı... Başkan Erdoğan: Yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz

Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu yıl çok daha güçlü, çok daha kapsamlı, çok daha organize bir şekilde yaptığımız tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz.' dedi.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 14:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Önceki gün Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterimizde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kahraman askerlerimizin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

- (Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı) Bu yıl çok daha güçlü, çok daha kapsamlı, çok daha organize bir şekilde yaptığımız tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz.

- Kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz.

- Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız.

- En küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz.

- Ülkemiz açısından güçlü bir donanmaya sahip olmak, bir tercihten öte zorunluluktur.

- Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz.

- Milletimizin ve Kıbrıs Türkleri'nin Doğu Akdeniz'deki hakları gasbedilmeye çalışılmıştır.

- Deniz Kuvvetlerimiz birikimi, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği görevlerde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor.

- Bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden birisiyiz.

- Şu ana kadar tersanelerimizde üretilen bedeli 3 milyar doları aşan 130'dan fazla deniz platformunu ihraç ettik.

- Sahil Güvenliğimizle kendi kara sularımızda, donanmamızla dünyanın dört bir yanında tüm insanlığın barış ve huzuru için varlık gösteriyoruz.

- Türkiye'yi her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da dünyanın süper ligine taşımakta kararlıyız.

- Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Bu inançla Deniz Kuvvetlerimizin caydırıcılığının artırılmasına büyük önem veriyoruz.

- Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz.

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