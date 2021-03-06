AA 06 Mart 2021 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 14:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Önceki gün Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterimizde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kahraman askerlerimizin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

- (Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı) Bu yıl çok daha güçlü, çok daha kapsamlı, çok daha organize bir şekilde yaptığımız tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz.

- Kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz.

- Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız.

- En küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz.

- Ülkemiz açısından güçlü bir donanmaya sahip olmak, bir tercihten öte zorunluluktur.

- Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz.

- Milletimizin ve Kıbrıs Türkleri'nin Doğu Akdeniz'deki hakları gasbedilmeye çalışılmıştır.

- Deniz Kuvvetlerimiz birikimi, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği görevlerde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor.

- Bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden birisiyiz.

- Şu ana kadar tersanelerimizde üretilen bedeli 3 milyar doları aşan 130'dan fazla deniz platformunu ihraç ettik.

- Sahil Güvenliğimizle kendi kara sularımızda, donanmamızla dünyanın dört bir yanında tüm insanlığın barış ve huzuru için varlık gösteriyoruz.

- Türkiye'yi her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da dünyanın süper ligine taşımakta kararlıyız.

- Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Bu inançla Deniz Kuvvetlerimizin caydırıcılığının artırılmasına büyük önem veriyoruz.

- Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz.