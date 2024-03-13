Meclis'i bahane eden İmamoğlu'na en iyi örnek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Yerel seçimlerin hemen ardından göreve gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapımına başlanan metro projelerini sahiplenerek bu çalışmaların kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Tüm bunların yanı sıra İmamoğlu, belediye Meclis'inde ise çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olmasını bahane ederek de yeni bir projeye imza atmadığı ise dikkatlerden kaçmıyor.

Balıkesir'de ise seçimleri Cumhur İttifakı adayı Yücel Yılmaz kazandı. Seçim sonuçlarında ise Meclis çoğunluğu Millet İttifakında. Belediyeler hizmet ve eser ürettikçe varlıkları artar ve öz kaynakları da artacak buna karşın borçları da artacaktır. Ancak belediye eser üretemiyorsa öz kaynaklarında bir artış olmayacak ama bütçe fazlası vereceğinden borçları azalacaktır. Yani beklenen öz kaynakların borçlara olan oranın her hali karda sabit kalması veya büyümesidir. Eğer öz kaynaklar sabit ama borçlar artıyorsa ortada ya büyük bir yolsuzluk ya da büyük bir israf var demektir.

Bu çerçevede 2019 ve 2022 (2023 raporları henüz resmi olarak yayınlanmadı) arasında İstanbul ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerinin Sayıştay raporları, Faaliyet raporlarına bakıldığında (İnternetten bulunabilir.)

Bu süre içerisinde yaklaşık 110 milyar TL'si merkezi idareden elde edilen gelirlerle beraber İBB 128 Milyar 350 milyon TL gelir elde etti. Bu paranın yani toplam bütçenin %86'sı merkezi idareden yani hükümetten geldi.

İBB bu süre içinde 35 milyar TL uzun dönem, 15 milyar TL kısa dönemli olmak üzere 50 milyar TL borçlanmış durumda.

2019-2022 yılları arasında İBB, 144 milyar 250 milyon harcama yaptı. Buna karşılık İBB Öz Kaynaklarında 14 milyar TL bir artış oldu.

2019 yılında İBB borçlarının öz kaynaklara oranı %38 iken; 2022 yılında bu oran 2022 de %90 oldu.

2019'dan 2022 sonu itibariyle İBB 110 milyar TL devletten ve 50 milyar TL de borç alarak 144 milyar harcama yaptı, öz kaynakları 77 milyar TL'den 91 milyar TL'ye çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise 4 milyar 723 milyon TL'si merkezi idareden olmak üzere toplamda 5 milyar 356 milyon TL gelir elde etti.

Bu gelirin %88'i merkezi idareden gelmiş durumda. Bu sürede 337 milyon kısa vadeli borçları arttı, ancak uzun vadeli borçları 270 milyon azaldı. Belediye toplamda ise 107 milyon borç kullandı.

Harcamalar 4 milyar 520 milyon civarında. Öz kaynakları ise 4 milyar 700 milyon TL arttı. 2019 yılında toplam borçlarının öz kaynaklara oranı %200'lerde iken 2022 yılında bu oran %27'lere geriledi.