Mehmet Özhaseki: Herkese eşit hizmet edeceğim

Özhaseki, Mamak Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, ilçe genelinde yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Belediye Başkanı Mesut Akgül ile fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinleyen Özhaseki, sosyal medyada yerel seçime yönelik anket çalışması yapan bir ekibin sorularını cevapladı.

HER KÖŞESİNİ GÖRDÜM

Gezisi sırasında Ankara’yı tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine Özhaseki, şunları kaydetti: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığım dönemde Ankara’nın her köşesini gördüm ve projelere imza attım. Mogan ve Eymir gölleri çevresindeki millet bahçeleri planlamalarını yaptım. Ankara’nın her köşesini birebir biliyorum. Bu iddiayı ortaya önce (Kemal) Kılıçdaroğlu atmıştı. Kılıçdaroğlu’na sormak lazım mikro milliyetçiliğin kime ne faydası var? Tunceli’den çıkıp buraya gelmişsin sana bir şey diyen var mı kardeşim. CHP, seni İstanbul’a Belediye Başkan adayı yapmıştı. Kağıthaneye bile ‘Kağıttepe’ dedin. Günlerce alay konusu oldun. Bu kadar alay konusu olduğun halde sen bu konuları niye dile getiriyorsun ki? İnsanın bir yerde doğması elinde olan bir şey değildir. Başkent herkesin kentidir.”

EŞİT HİZMET ETMEYE DEVAM

Mamak’ta partisinin İlçe Danışma Meclisi toplantısına da katılan Özhaseki, “Biz Cumhur İttifakı’nın adayıyız, inşallah göreve geldiğimizde tüm milletimize ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Parti olarak bütün Türkiye’de, bunu yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu..