İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4191
  • 6,2337
  • 224.068
  • 91.196
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Mehmet Özhaseki: Herkese eşit hizmet edeceğim

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı adayı olarak ayrım yapmadan hizmet edeceklerini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özhaseki, Mamak Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, ilçe genelinde yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Belediye Başkanı Mesut Akgül ile fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinleyen Özhaseki, sosyal medyada yerel seçime yönelik anket çalışması yapan bir ekibin sorularını cevapladı. 

HER KÖŞESİNİ GÖRDÜM 

Gezisi sırasında Ankara’yı tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine Özhaseki, şunları kaydetti: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığım dönemde Ankara’nın her köşesini gördüm ve projelere imza attım. Mogan ve Eymir gölleri çevresindeki millet bahçeleri planlamalarını yaptım. Ankara’nın her köşesini birebir biliyorum. Bu iddiayı ortaya önce (Kemal) Kılıçdaroğlu atmıştı. Kılıçdaroğlu’na sormak lazım mikro milliyetçiliğin kime ne faydası var? Tunceli’den çıkıp buraya gelmişsin sana bir şey diyen var mı kardeşim. CHP, seni İstanbul’a Belediye Başkan adayı yapmıştı. Kağıthaneye bile ‘Kağıttepe’ dedin. Günlerce alay konusu oldun. Bu kadar alay konusu olduğun halde sen bu konuları niye dile getiriyorsun ki? İnsanın bir yerde doğması elinde olan bir şey değildir. Başkent herkesin kentidir.” 

EŞİT HİZMET ETMEYE DEVAM  

Mamak’ta partisinin İlçe Danışma Meclisi toplantısına da katılan Özhaseki, “Biz Cumhur İttifakı’nın adayıyız, inşallah göreve geldiğimizde tüm milletimize ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Parti olarak bütün Türkiye’de, bunu yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.. 

100. yılında Medine Müdafaasının sona ermesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD yapay zekanın sırlarını böceklerde saklayacak

ABD yapay zekanın sırlarını böceklerde saklayacak

Datça'da korkutan deprem

Datça'da korkutan deprem

İniş yapan askeri uçağın lastiği patladı

İniş yapan askeri uçağın lastiği patladı

Maduro, devlet başkanlığı için yemin etti

Maduro, devlet başkanlığı için yemin etti

Rusya tespit etti: BBC'ye zora sokacak iddia

Rusya tespit etti: BBC'ye zora sokacak iddia

Saklandığı evde yakalandı

Saklandığı evde yakalandı

Bütçe krizi iptal ettirdi: Zirveye katılmayacak

Bütçe krizi iptal ettirdi: Zirveye katılmayacak

Karlov suikastı davasında yeni gelişme: Yakalama emri çıkarıldı

Karlov suikastı davasında yeni gelişme: Yakalama emri çıkarıldı
 

POPÜLER HABERLER

Ünlü sanatçı sahneden inerken Erdoğan devreye girdi

Ünlü sanatçı sahneden inerken Erdoğan devreye girdi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA