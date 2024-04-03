Mehmet Yarka mazbatasını aldı

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Şırnak Adliyesi'ne gelen Yarka, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasin Akbaş'tan mazbatasını aldı.

Buradan partililerle Şırnak Belediyesine kadar yürüyen Yarka, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimde iyi bir sonuçla tekrar kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Herkese eşit hizmet anlayışıyla yollarına devam edeceklerini bildiren Yarka, şöyle konuştu:

"Her zaman kanun, hukuk çerçevesinde konuşmalarımızı yapıyoruz. Pazar günü seçimler bitti. Dün itirazlar vardı. İtirazlar sonuçlandı. Bugün mazbatamızı aldık. Yeni projeler için hemen çalışmalara başlayacağız. Çeşitli projeleri uygulamaya koymak için milletvekili ve bakanlıklar nezdinde çeşitli görüşmeleri sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız hiç kuşku duymasın, müsterih olsunlar. Bize güvensinler, inansınlar. İnanın bizim Şırnak'tan başka bir derdimiz yok. Her şey Şırnak için diyoruz. Şırnak'ta yaşayan tüm insanlara hizmet bizim boynumuzun borcudur."