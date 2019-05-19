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'Memleket özlemi bekler sandık beklemez'

AK Parti İBB Başkan Adayı Yıldırım “İstanbul’a yapacak çok işimiz var. Bunu yapmak için ufak bir pürüzümüz var, onu halledeceğiz. 24 Haziran’dan itibaren ‘durmak yok yola devam’ diyeceğiz” dedi.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen AK Parti Fatih İlçe Teşkilatı sahur programında partililerle bir araya geldi. Teşkilat mensuplarıyla birlikte sahur yapan Yıldırım, “Ramazan, ardından uzunca bir bayram, sonra gidiyoruz memlekete. Orada kalmıyoruz, geri geliyoruz. Geçen seferki gibi gidip orada kaldık mı işler gene sakata biner. Onun için ya gitmeyeceğiz ya da mehter marşıyla gideceğiz vals yapıp geri geleceğiz hızlı hızlı. Buradaki iş mühim. Tatil, memleket özlemi bir hafta daha bekleyebilir ama bu iş bir hafta daha beklemez. Sizlere güveniyorum. Bu teşkilata güveniyorum. Bu teşkilat 16 yıldır destan yazdı, bu sefer de destan yazacak İstanbul’da” ifadelerini kullandı. Yıldırım, Ergün Turan’ın Fatih Belediye Başkanı olarak görevine başladığına dikkati çekerek “Biz de 23 Haziran’da inşallah, sizlerin de desteği ve gayretiyle bu işi hallediyoruz değil mi? Her şey daha güzel olacak mı? Daha güzel olacak. Hak yerini bulacak” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta yoğun ilgi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün akşam Beşiktaş Çarşısı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi. Esnaf ziyareti de yapan Yıldırım, balıkçılarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

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