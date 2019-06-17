Menderes, Arapça ezan yasağının kaldırılmasının yıl dönümünde anıldı

Topkapı’daki Anıt Mezar’da yapılan anma törenine, platform üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Platform Başkanı Ali Gürbüz Akyüz, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, merhum Başbakan Adnan Menderes’in “Söz milletindir” diyerek haykırdığını ve haykırışını devam ettirdiğini söyledi.

EZAN HASRETİ BİTTİ

Adnan Menderes’in iktidar olduğu zaman yaptığı ilk işin Ezan-ı Muhammediyi aslına rücu ettirmek olduğunu hatırlatan Akyüz, “İnsanların 18 yıllık ezan hasreti bitmiştir. Diğer insanlar da huzur içerisinde Allah-u Ekber sedalarıyla kurbanlar keserek, ezanın iadesi hususunda şehit Adnan Menderes’e dua etmişler” dedi. ve bu anlamda sorumluluğumuzu kuşanmalıyız” dedi.