Menderes, Arapça ezan yasağının kaldırılmasının yıl dönümünde anıldı
Milli Yerli İslami Düşünce Platformu üyeleri, ezanın tekrar Arapça okunmasının 69. yıl dönümü dolayısıyla eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı mezarı başında andı.
Topkapı’daki Anıt Mezar’da yapılan anma törenine, platform üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Platform Başkanı Ali Gürbüz Akyüz, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, merhum Başbakan Adnan Menderes’in “Söz milletindir” diyerek haykırdığını ve haykırışını devam ettirdiğini söyledi.
EZAN HASRETİ BİTTİ
Adnan Menderes’in iktidar olduğu zaman yaptığı ilk işin Ezan-ı Muhammediyi aslına rücu ettirmek olduğunu hatırlatan Akyüz, “İnsanların 18 yıllık ezan hasreti bitmiştir. Diğer insanlar da huzur içerisinde Allah-u Ekber sedalarıyla kurbanlar keserek, ezanın iadesi hususunda şehit Adnan Menderes’e dua etmişler” dedi. ve bu anlamda sorumluluğumuzu kuşanmalıyız” dedi.
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