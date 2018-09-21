MGK’dan ABD’ye Münbiç çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan MGK toplantısı 5 saat sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alındığı belirtildi. Terör örgütleri FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ yönelik yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi verildiği vurgulanan bildiride, “İstihbarat ve güvenlik kuruluşlarının yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde yurt dışında yakalanan teröristlerin yüce Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye’nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olarak değerlendirilmiş, bu tür operasyonların sürdürüleceği ifade edilmiştir” değerlendirmesi yapıldı.

TEDBİRLER ELE ALINDI

Türkiye’nin, Suriye’de yıllardır süren insanlık dramına yenilerinin eklenmesini önlemek üzere yürüttüğü girişimlerin olumlu sonuçlarından memnuniyet duyulduğu belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi: “Bu çerçevede İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya ile varılan mutabakatın önemine işaret edilmiştir. Astana Süreci doğrultusunda İdlib çatışmasızlık bölgesinde 12 gözlem noktası tesis eden ülkemizin, buradaki varlığını güvenli bir şekilde sürdürmesi konusunda alınan tedbirler gözden geçirilmiştir.”

ABD’YE MÜNBİÇ ÇAĞRISI

Münbiç’in terör örgütünden temizlenmesi için mutabık kalınan yol haritasının uygulanmasına ilişkin beklentiye dikkat çekilen bildiride, “Güney sınırlarımız boyunca uzanan Suriye’nin diğer bölgelerinin de bir an önce terörden arındırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesi hususundaki kararlılık teyit edilmiştir. Suriye krizinin çözümü konusunda, uluslararası toplum, siyasi ve insani sorumluluklarını daha hızlı ve etkin şekilde yerine getirmeye davet edilmiştir” ifadesi kullanıldı.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Ege ve Akdeniz’deki gelişmeler hakkında kurula bilgi arz edildiği aktarılan bildiride, “Bu hususta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin çıkarlarına yönelik girişimlere karşı ülkemizin hak ve menfaatlerinin tüm imkanlar kullanılarak korunacağı kararlılıkla tekrarlanmıştır” ifadesi yer aldı.

Erdoğan Türkmen milletvekillerini kabul etti

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisine seçilen Türkmen milletvekillerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı yapılan kabul, 1 saat 20 dakika sürdü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.