İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7504
  • EURO
    53,086
  • ALTIN
    6668.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • MHP 17 yılda 820 kişiye Siyaset ve Liderlik Okulunda eğitim verdi
Politika

MHP 17 yılda 820 kişiye Siyaset ve Liderlik Okulunda eğitim verdi

MHP'nin 28 Mart'ta başlayan 23. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulunda eğitimlerin tamamlanmasıyla, 17 yılda 820 kişi partiden sertifika almaya hak kazanmış olacak.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 11:27 - Güncelleme:
MHP 17 yılda 820 kişiye Siyaset ve Liderlik Okulunda eğitim verdi
ABONE OL

AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu, 10 Ekim 2009'da Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından açıldı.

23'üncüsü bu dönem düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulunun yarın tamamlanmasıyla, 17 yılda sertifika almaya hak kazanan katılımcı sayısı 820'ye ulaşacak.

Siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip 23-40 yaş aralığındaki gençlerin yer aldığı 40 kişilik 23. dönem öğrenci grubu, eğitimine, 28 Mart'ta MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin verdiği açılış dersiyle başlamıştı.

Siyaset ve Liderlik Okulunda, katılımcılara "temel hukuk", "iletişim ve medya", "propaganda ve ikna", "din ve toplum", "uluslararası ilişkiler ve küreselleşme", "finansal okuryazarlık", "genel ekonomi", "siyasi partiler", "Türk demokrasi tarihi", "diplomasi", "tarihi perspektiften sorunlar", "siyaset sosyolojisi ve liderlik", "hitabet", "Türk milliyetçiliği" ile "MHP'nin hukuk, adalet ve demokrasi alanındaki katkıları" başlıklarında dersler verildi.

- "BİLİM-BİLGİ-KÜLTÜR"

Akademisyenler tarafından verilen eğitimler, MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz'ün isimlerini taşıyan dersliklerde gerçekleştirildi.

"Bilim-Bilgi-Kültür" teması doğrultusunda yürütülen derslerde, Bahçeli'nin 1998'de Türkiye Günlüğü dergisinde yayımlanan "Küreselleşme" makalesinde ortaya koyduğu vizyon, mukayeseli olarak ele alındı.

Program kapsamında, siyaset bilimi ve liderlik eğitimlerinin yanı sıra "Kitap Tahlili" dersinde Ziya Gökalp'in "Türkleşme-İslamlaşmak-Muasırlaşmak" ve Prof. Dr. Erol Güngör'ün "Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik" isimli eseri de incelendi.

MHP'nin 23. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu, yarın saat 14.00'te MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda düzenlenecek sertifika töreniyle tamamlanacak.

  • MHP Siyaset Okulu
  • Liderlik Eğitimi
  • Parti Sertifikası alma

ÖNERİLEN VİDEO

3 kişiyi öldürmüştü! Selektör katliamı saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.