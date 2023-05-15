MHP'den büyük sürpriz

Sandıklar kapandı, oylar sayıldı. Sonuçlar geldikçe Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki seçim heyecanı giderek arttı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sandık sonuçlarını genel merkezden takip etti.

14 Mayıs seçimlerinin resmi olmayan sonuçları, kendi listesiyle seçime giren MHP'nin parlamento dağılımına olumlu yansıdı. MHP, vekili bulunmayan Balıkesir, Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun ve Kilis'te milletvekili çıkarttı.

MHP'den 51 milletvekili Meclis'te

2018 seçimine oranla 13 ilde daha milletvekili çıkartan MHP, en yüksek oyu yüzde 31 ile Çankırı'da elde etti.

Bu ili sırasıyla yüzde 29 ile Osmaniye, yüzde 27 ile Gümüşhane izledi. Resmi olmayan sonuçlara göre; Milliyetçi Hareket Partisi'nden 51 milletvekili, 28. yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak.