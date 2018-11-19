MHP 30 yerin belediye başkan adayını belirledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından, aralarında Denizli, Niğde, Elazığ, Sivas, Kırıkkale, Karaman ve Ardahan'ın da olduğu 30 yerin belediye başkan adayı belirlendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkez Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla bazı il ve ilçelerde belediye başkan adaylarının belirlediğini bildirdi.

Durmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylıkları kesinleşen şu isimleri paylaştı:

"1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan

2- Niğde Belediye Başkan Adayı Hakan Er

3- Elazığ Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban

4- Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er

5- Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar

6- Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı

7- Ardahan Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar

8- Adana Kozan ilçesi Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı

9- Afyonkarahisar Başmakçı ilçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan Gönüllü

10- Afyonkarahisar Bolvadin ilçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin Kelekçi

11- Antalya Alanya ilçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel

12- Antalya Finike ilçesi Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu

13- Balıkesir Balya ilçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç

14- Bartın Kurucaşile ilçesi Belediye Başkan Adayı Sinan Özekin

15- Burdur Tefenni ilçesi Belediye Başkan Adayı Ümit Alagöz

16- Ordu Fatsa ilçesi Belediye Başkan Adayı Murat Kaçak

17- Ordu İkizce ilçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı

18- Samsun Alaçam ilçesi Belediye Başkan Adayı İlyas Acar

19- İzmir Aliağa ilçesi Belediye Başkan Adayı Serkan Acar

20- Kahramanmaraş Afşin ilçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet Böke

21- Karabük Safranbolu ilçesi Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman

22- Karaman Ayrancı ilçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel Büyükkarcı

23- Kayseri Özvatan ilçesi Belediye Başkan Adayı Halit Demir

24- Osmaniye Kadirli ilçesi Belediye Başkan Adayı Ömer Tarhan

25- Kırşehir Çiçekdağı ilçesi Belediye Başkan Adayı İsmail Yılmaz

26- Konya Kulu ilçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Toklucu

27- Manisa Alaşehir ilçesi Belediye Başkan Adayı Ali Uçak

28- Çanakkale Ayvacık ilçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk Gödek

29- Çankırı Bayramören ilçesi Belediye Başkan Adayı Halil Muratoğlu

30- Düzce Akçakoca ilçesi Belediye Başkan Adayı Okan Yanmaz"