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MHP 30 yerin belediye başkan adayını belirledi

MHP'de, aralarında Denizli, Niğde, Elazığ, Sivas, Kırıkkale, Karaman ve Ardahan'ın da olduğu 30 yerin belediye başkan adayı belirlendi.

  • AA
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından, aralarında Denizli, Niğde, Elazığ, Sivas, Kırıkkale, Karaman ve Ardahan'ın da olduğu 30 yerin belediye başkan adayı belirlendi.
 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkez Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla bazı il ve ilçelerde belediye başkan adaylarının belirlediğini bildirdi.
 
Durmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylıkları kesinleşen şu isimleri paylaştı:
 
"1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan
 
2- Niğde Belediye Başkan Adayı Hakan Er
 
3- Elazığ Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban
 
4- Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er
 
5- Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar
 
6- Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı
 
7- Ardahan Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar
 
8- Adana Kozan ilçesi Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı
 
9- Afyonkarahisar Başmakçı ilçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan Gönüllü
 
10- Afyonkarahisar Bolvadin ilçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin Kelekçi
 
11- Antalya Alanya ilçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel
 
12- Antalya Finike ilçesi Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu
 
13- Balıkesir Balya ilçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç
 
14- Bartın Kurucaşile ilçesi Belediye Başkan Adayı Sinan Özekin
 
15- Burdur Tefenni ilçesi Belediye Başkan Adayı Ümit Alagöz
 
16- Ordu Fatsa ilçesi Belediye Başkan Adayı Murat Kaçak
 
17- Ordu İkizce ilçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı
 
18- Samsun Alaçam ilçesi Belediye Başkan Adayı İlyas Acar
 
19- İzmir Aliağa ilçesi Belediye Başkan Adayı Serkan Acar
 
20- Kahramanmaraş Afşin ilçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet Böke
 
21- Karabük Safranbolu ilçesi Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman
 
22- Karaman Ayrancı ilçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel Büyükkarcı
 
23- Kayseri Özvatan ilçesi Belediye Başkan Adayı Halit Demir
 
24- Osmaniye Kadirli ilçesi Belediye Başkan Adayı Ömer Tarhan
 
25- Kırşehir Çiçekdağı ilçesi Belediye Başkan Adayı İsmail Yılmaz
 
26- Konya Kulu ilçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Toklucu
 
27- Manisa Alaşehir ilçesi Belediye Başkan Adayı Ali Uçak
 
28- Çanakkale Ayvacık ilçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk Gödek
 
29- Çankırı Bayramören ilçesi Belediye Başkan Adayı Halil Muratoğlu
 
30- Düzce Akçakoca ilçesi Belediye Başkan Adayı Okan Yanmaz"

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