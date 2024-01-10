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Politika

MHP 2 büyükşehir ve 12 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı

MHP, 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Manisa adayı, Cengiz Ergün, Mersin adayı ise Serdar Soydan oldu.

10 Ocak 2024 Çarşamba 16:50 - Güncelleme:
MHP 2 büyükşehir ve 12 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 2 büyükşehir, 14 il ve 41 büyükşehir belediyesinde aday göstereceği isimleri açıkladı.

Buna göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Serdar Soydan yarışacak.

Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet aday gösterildi.

41 büyükşehir belediyesinin açıklanan ilçe başkan adayları ise şöyle:

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