MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: Geçmişi unutursak tarih tekerrür eder





Aydın, Kastamonu Belediye Meydanı'nda düzenlenen Türk Dünyası Günleri' etkinliğinde yaptığı konuşmada, 900 yıllık ata toprağında bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Her türlü zorluğa karşı bu topraklarda ayakta kaldıklarını ifade eden Aydın, "Biz bu coğrafyada yüzlerce yıldır her türlü hile ve tuzağa rağmen varlık mücadelesi veren necip bir milletin evlatlarıyız. Bu mücadele azim ve kararlılığını dün biz ecdadımızdan devraldığımız gibi inşallah yarın da sizlere devredeceğiz. Mazimizi unutmayacağız, çünkü bizim kökümüz mazide. Kökü mazide olan atiyiz biz. Geçmişi unutursak Allah korusun tekrar tarih tekerrür eder ve yine bu topraklarda gözü olanlar kumpaslar kurar." diye konuştu

Aydın, Türk devletlerinin bir araya gelmeye başladığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"1990'lı yıllarda dağılan yuvamızın aile bireyleri Allah'a şükür bir araya gelmeye başladı. Bu rüyayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1933'te gördü. Bunu rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş de gördü. İşte böylesine öngörü feraseti olan bir ecdadın bu gün buralarda temsilcileriyiz. Bu gün artık Azerbaycan'da söylendiği gibi sadece bir millet 2 devlet değiliz. Bu gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de 'biz ne olacağız' diyor. Kazakistan, Özbekistan 'biz neyiz' diyorlar. Biz ulu çınarın gölgesi gibi çok devletiz ve çok devlet olmaya devam edeceğiz."

"HEP BİRLİKTE İRİ VE DİRİ OLACAĞIZ"



Çok devlet olma bilinciyle 21. yüzyıla bir isim koyduklarını dile getiren Aydın, şu ifadeleri kullandı:



"Güçlü bir devlet öngörüsüyle Genel Başkanımız Devlet Bahçeli 1990'lı yılarda 21. yüzyıla 2023'te lider ülke Türkiye vizyonu demişti. Hayal gibi geldi ama bu gün artık Cumhur İttifakı'nın resmen siyasi vizonu haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Genel Başkanımız da 21. yüzyılı Türk yüzyılı olarak dosta düşmana açıkça deklere etiler. İnşallah bu yüksek ülkü ve ideal için hep beraber çok çalışacağız. Bu şenliklerin devam etmesi, kardeşlerin bir araya gelmesinin sürekliliği için çok çalışacağız. Hep birlikte iri ve diri olacağız."

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise Türk Dünyası Günleri'nin 23'üncüsünü yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "İnşallah bu etkinlikleri yılda bir büyük etkinlik, sonra da her aya serpiştirerek yapmak lazım. Biz gittiğimiz her yere adalet, şefkat ve medeniyet getirmişiz. Bizim vebalimiz sadece Türkiye ile sınırlı değil. Biz sadece Türkiye'nin değil, bütün turan coğrafyasının, mazlum milletlerin umuduyuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Çeşitli etkinliklerle 11 Haziran'a kadar devam edecek programın ilk günü sanatçı Ali Kınık ve Kubat'ın sahne almasıyla son buldu.