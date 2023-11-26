MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: CHP'de bölücülerle kol kola olmak geleneği değişmemiştir

ATO Congresium'da partinin 9 ilden milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatlarının katılımıyla düzenlenen "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" temalı MHP Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısının sonuncusu düzenlendi.

Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) desteğiyle partilerini ele geçirmeye çalışanların başarılı olamadığını söyledi.

Durmaz, "4 yıllık partilerinde nelerin olup bittiğini görüyorsunuz, adeta her birisi bir utanç vesikası. Bunların derdinin ülkeyi yönetmek, ülkeyi selamete çıkarmak olmadığını net bir şekilde görmüş olduk. Orada bir şekilde bize kızmış, kızdığı için orada yer alan dava arkadaşlarıma üzülüyorum." dedi.

"MHP iyi yönetilmiyor, partide işler iyi gitmiyor" diyenlerin her kongrede genel başkan adayı olduklarını anlatan Durmaz, "Kendini ülkücü görenlerin sağında LGBT'yi savunanlar, solunda terörist başı Öcalan'a ev hapsi isteyenler oturuyor. Sizin yaptığınız ülkücülük batsın. Siz ülkücülük değil, türkücülük bile yapamazsınız." diye konuştu.

"KUDÜS DEĞERİMİZ VE VAZGEÇİLMEZİMİZDİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, İsrail'in Gazze'deki saldırıları karşısında insanlığın ayağa kaldırılması gerekirken, en büyük tepkinin sadece Türkiye'den geldiğini söyledi. Her zaman mazlumun yanında olan Türk devleti ve Türk milletinin, Gazze'deki vahşete tepkisiz kalmadığını ifade eden Durmaz, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve devletimizin ilgili birimlerinin, kurumlarının diplomatik çabalarının sonuna kadar arkasındayız. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin İsrail'e meydan okuduğu sözlerinin sonuna kadar arkasında ve milliyetçi-ülkücü hareket olarak liderimizin bir adım yanı başındayız. İlk kıblemiz Mescidi Aksa ve Kudüs değerimiz ve vazgeçilmezimizdir."

"YENİ GENEL BAŞKAN ESKİSİNİ ARATMAMIŞTIR"

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP üzerine hesap yapanların, sözde anket firmaları ile toplum mühendisliğine soyunanların, milletten sandıkta hak ettikleri cevabı aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gönüllerini dağdakilere, akıllarını küresel dostlarına kaptıran CHP'de genel başkanın adı değişse de Atatürk maskesi altında Türk ve Türkiye düşmanı bölücülerle, el ele, kol kola olmak geleneği değişmemiştir. Eskisinin de yenisinin de terörist Demirtaş'a, Sorosçu Kavala'ya selam gönderme yarışına girdikleri kongre sonrası yeni Genel Başkan eskisini aratmamıştır. 'Mecburen Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz' diyen bölücü terör örgütüne övgüler düzen bir şarkıyı seslendirdiği videoyu tam da Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim'de paylaşan sözde sanatçı müsveddesinin elini öpmüş ve bundan da gurur duyduğunu ifade etmiştir. Yani anlayacağınız CHP'de değişen hiçbir şey yoktur."

"MİLLET 5 YILDIR ÖZLEMİNİ ÇEKTİĞİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA KAVUŞMALI"

Yerel seçim çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Durmaz, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde başarılı olması, milletin 5 yıldır özlemini çektiği belediyecilik anlayışına kavuşması gerektiğini ifade etti.

Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, "31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde hak ettiği hizmetten mahrum olan vatandaşlarımızı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışı ve Cumhur İttifakı'nın hizmet odaklı yerel yönetim anlayışıyla buluşturmak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık da salondaki coşkunun, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine tüm teşkilatların büyük bir kararlılıkla hazır olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Ankara'nın yanı sıra Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu'dan teşkilat mensupları katıldı.