MHP Genel Başkanı Bahçeli: Fırsatçıların yakasından tutup bedelini ödetmeliyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

MHP, devletimizin ve hükumetimizin alacağı her kararın yanındadır, destekçisidir

Güdümlü ve siparişleri yapılmış fiyat artışlarının arkasında bize göre Türkiye'den intikam almak isteyen mihraklar vardır

Konu ekonomik bekadır. Fiyat artışlarının önünü, arkasını incelemek durumundayız

Kiralardaki artışların asıl gayesi nedir? Dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Fırsatçıların yakasından tutmalıyız

Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz

Ekonomik kanaldan yürütülen sistemli ve şiddetli baskılara sonuna kadar direneceğiz. Milletimizin ve devletimizin yanında yer alacağız

Milli güvenliğimiz neyse ekonomik güvenliğimiz de aynıdır

Türkiye'miz manda ve himayecilere teslim edilmeyecek

2023 aynı zamanda istiklal haysiyetimizin ileriye taşınmasını sağlayacak tarihi bir eşiktir

7 düvelle mücadele eden, aklıyla, ahlakıyla, imanıyla, zekasıyla, sezgisiyle, siyasi maharetiyle İmparatorluğumuzu ayakta tutan Hünkarımızı istibdatla bir ananlar, milli tarihimize yabancıların gözüyle bakan sefillerdir

Abdulhamid'i kimler sevmiyorsa onlara dikkat edeceğiz çünkü onlar batının içimize yuvalanmış etki ajanlarıdır

Abdülhamid'i Ermeni çeteciler sevmez, Siyonizm müellifleri sevmez, sömürgeciler sevmez, casuslar sevmez, Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez

Mazisinde karneyle ekmek verilen hüzün dolu yılların olduğu CHP'nin ve başındaki zatın konuşmaya yüzü bile yoktur. Milletimizin ve devletimizin yanında sapasağlam yerimizi alacağız. Tasarlanmış kahramanlıklara karnımız toktur

Abdülhamid'i sevenler ona yetecek, Müslüman Türk milleti her daim aziz hatırasını sevgiyle, hürmetle ve rahmetle hatırlayacaktır

Eğer Sayın Erdoğan, bu günün Abdülhamid'i görülüyorsa bu gurur duyulacak bir durumdur

Atatürk ile Abdülhamid'i karşı karşıya getiren kanı bozukları asla affetmeyiz

Osmanlı İmparatorluğu bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, Atatürk bizimdir, Abdülhamid Han da bizimdir

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurması ve Türkiye'nin haklı itirazları tüm boyutlarıyla tartışılıyor

İsveç PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasındadır. İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kundağı, kuluçkası ve kumanda odasıdır

Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya'nın parmak izini nasıl yok sayacağız. Üstelik islah olmamış, pişmanlık emaresi göstermemiş hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz?

İkinci Kandil dağı İsveç'tir

Türkiye'ye yaptırım uyguladığı biliniyorken, bu iki devletle NATO şemsiyesi altında eşit sorumluluklarla yer almamız hangi hakla beklenmektedir?

Türkiye bağımlı ve tutsak bir ülke değildir. Türkiye sömürgeleşmiş bir ülke olmayacaktır

Şayet Rusya, Ukrayna'da hedeflerine ulaşmış olsaydı, İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği konusunda bugünkü kadar iştahlı olmazdı

İsveç Hükümeti terörizme mali imkan sağladı. İsveç'in NATO'ya girmesi nasıl mümkün olacak? İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme 'evet' demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir. Türkiye 'tamam' demeden rızası alınmadan bu iki ülkenin hukuken NATO üyesi olması imkansızdır

Türkiye tamam demeden, rızası alınmadan bu iki ülkenin NATO üyesi olması imkansızdır. Türkiye'nin baskı ve dayatma altına alınıp İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi karşısında Ankara kriterleri devreye konulmalıdır. Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO ile var olmadık NATO'suz da yok olmayız

NATO kimi üye yapıyorsa yapsın buna karşılık Türk ve İslam ruhunun ayağa kalkıp genişlemesi küresel dengeleri kökten değiştirecek, bölgesel hesapları muhataplarının kursağında bırakacaktır

İhtiyaç hasıl olursa, Türk dünyası ve 57 İslam ülkesinin de içine katılacağı yeni bir güvenlik teşkilatının kurulması mümkündür, belki de en doğrusu budur.

ABD ile Yunanistan aynı çizgide buluşmuşlardır. Türkiye'ye karşı ortak bir paydada yer almışlardır

Herkes bilmeli ki Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Miçotakis Kıbrıs Türklüğüne yapılan katliamları, işkenceleri ne zaman hatırlayacak, şerefli duruş gösterecek

Mavi Vatan haritasını ABD Başkanı ile görüşmesinde gündeme getirip Türkiye'yi aklınca şikayet eden Miçotakis dedeleri gibi sinsidir, namerttir

Zillet ittifakının ağzını bıçak açmıyor, siyasi istismarlarına devam ediyorlar

ABD Büyükelçiliğinin miting öncesi yayımladığı uyarı, CHP ile paslaşmak, danışıklı dövüştür. Bunu görüyoruz, emel ve hedef birliği içinde olanların farkındayız

(Kılıçdaroğlu) Milletin Sesi ismiyle düzenlediğiniz mitinge Kandil'i taşımak isteyen vatan hainlerine niye hiçbir şey demedin?

Kılıçdaroğlu boşuna çırpınma. Türk milleti seni cumhurbaşkanı yapmaz, yapmayacaktır