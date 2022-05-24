MHP Genel Başkanı Bahçeli: Fırsatçıların yakasından tutup bedelini ödetmeliyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
MHP, devletimizin ve hükumetimizin alacağı her kararın yanındadır, destekçisidir
Güdümlü ve siparişleri yapılmış fiyat artışlarının arkasında bize göre Türkiye'den intikam almak isteyen mihraklar vardır
Konu ekonomik bekadır. Fiyat artışlarının önünü, arkasını incelemek durumundayız
Kiralardaki artışların asıl gayesi nedir? Dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Fırsatçıların yakasından tutmalıyız
Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz
Ekonomik kanaldan yürütülen sistemli ve şiddetli baskılara sonuna kadar direneceğiz. Milletimizin ve devletimizin yanında yer alacağız
Milli güvenliğimiz neyse ekonomik güvenliğimiz de aynıdır
Türkiye'miz manda ve himayecilere teslim edilmeyecek
2023 aynı zamanda istiklal haysiyetimizin ileriye taşınmasını sağlayacak tarihi bir eşiktir
7 düvelle mücadele eden, aklıyla, ahlakıyla, imanıyla, zekasıyla, sezgisiyle, siyasi maharetiyle İmparatorluğumuzu ayakta tutan Hünkarımızı istibdatla bir ananlar, milli tarihimize yabancıların gözüyle bakan sefillerdir
Abdulhamid'i kimler sevmiyorsa onlara dikkat edeceğiz çünkü onlar batının içimize yuvalanmış etki ajanlarıdır
Abdülhamid'i Ermeni çeteciler sevmez, Siyonizm müellifleri sevmez, sömürgeciler sevmez, casuslar sevmez, Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez
Mazisinde karneyle ekmek verilen hüzün dolu yılların olduğu CHP'nin ve başındaki zatın konuşmaya yüzü bile yoktur. Milletimizin ve devletimizin yanında sapasağlam yerimizi alacağız. Tasarlanmış kahramanlıklara karnımız toktur
Abdülhamid'i sevenler ona yetecek, Müslüman Türk milleti her daim aziz hatırasını sevgiyle, hürmetle ve rahmetle hatırlayacaktır
Eğer Sayın Erdoğan, bu günün Abdülhamid'i görülüyorsa bu gurur duyulacak bir durumdur
Atatürk ile Abdülhamid'i karşı karşıya getiren kanı bozukları asla affetmeyiz
Osmanlı İmparatorluğu bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, Atatürk bizimdir, Abdülhamid Han da bizimdir
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurması ve Türkiye'nin haklı itirazları tüm boyutlarıyla tartışılıyor
İsveç PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasındadır. İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kundağı, kuluçkası ve kumanda odasıdır
Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya'nın parmak izini nasıl yok sayacağız. Üstelik islah olmamış, pişmanlık emaresi göstermemiş hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz?
İkinci Kandil dağı İsveç'tir
Türkiye'ye yaptırım uyguladığı biliniyorken, bu iki devletle NATO şemsiyesi altında eşit sorumluluklarla yer almamız hangi hakla beklenmektedir?
Türkiye bağımlı ve tutsak bir ülke değildir. Türkiye sömürgeleşmiş bir ülke olmayacaktır
Şayet Rusya, Ukrayna'da hedeflerine ulaşmış olsaydı, İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği konusunda bugünkü kadar iştahlı olmazdıİsveç Hükümeti terörizme mali imkan sağladı. İsveç'in NATO'ya girmesi nasıl mümkün olacak?İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme 'evet' demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir. Türkiye 'tamam' demeden rızası alınmadan bu iki ülkenin hukuken NATO üyesi olması imkansızdır
Türkiye tamam demeden, rızası alınmadan bu iki ülkenin NATO üyesi olması imkansızdır. Türkiye'nin baskı ve dayatma altına alınıp İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi karşısında Ankara kriterleri devreye konulmalıdır. Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO ile var olmadık NATO'suz da yok olmayız
NATO kimi üye yapıyorsa yapsın buna karşılık Türk ve İslam ruhunun ayağa kalkıp genişlemesi küresel dengeleri kökten değiştirecek, bölgesel hesapları muhataplarının kursağında bırakacaktır
İhtiyaç hasıl olursa, Türk dünyası ve 57 İslam ülkesinin de içine katılacağı yeni bir güvenlik teşkilatının kurulması mümkündür, belki de en doğrusu budur.
ABD ile Yunanistan aynı çizgide buluşmuşlardır. Türkiye'ye karşı ortak bir paydada yer almışlardır
Herkes bilmeli ki Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Miçotakis Kıbrıs Türklüğüne yapılan katliamları, işkenceleri ne zaman hatırlayacak, şerefli duruş gösterecek
Mavi Vatan haritasını ABD Başkanı ile görüşmesinde gündeme getirip Türkiye'yi aklınca şikayet eden Miçotakis dedeleri gibi sinsidir, namerttir
Zillet ittifakının ağzını bıçak açmıyor, siyasi istismarlarına devam ediyorlar
ABD Büyükelçiliğinin miting öncesi yayımladığı uyarı, CHP ile paslaşmak, danışıklı dövüştür. Bunu görüyoruz, emel ve hedef birliği içinde olanların farkındayız
(Kılıçdaroğlu) Milletin Sesi ismiyle düzenlediğiniz mitinge Kandil'i taşımak isteyen vatan hainlerine niye hiçbir şey demedin?
Kılıçdaroğlu boşuna çırpınma. Türk milleti seni cumhurbaşkanı yapmaz, yapmayacaktır