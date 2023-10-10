MHP lideri Bahçeli: İki devletli çözüm gerçekleşmeden kanın durması ham bir hayaldir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Ne zaman ecdadımız Filistin topraklarından çekilmiş, ne zaman fitne, ihanet çevikleşmiş işte o zaman kriz, kavga dalga dalga büyüyerek bugünlere kadar gelmiştir. Filistin sorunu, içinden çıkılması çok zor bir girdaba sürüklenmiştir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması neredeyse ham bir hayaldir. Adil ve kalıcı bir barış zemininin inşasını sağlayacak dirayet ve feragat karşılıklı olarak gösterilmediği müddetçe İsrail-Filistin sorununda bir arpa boyu mesafe alınması imkansızdır.

İsrail, yıllarca Filistinli kardeşlerimize zulmetmiştir. Yıllarca insafsızca saldırmıştır, dünyanın gözü önünde tarifi olmayan insanlık suçları işlenmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, BM (Birleşmiş Milletler) kararları yok sayılmıştır. İlk olarak ateşkes süreci derhal tesis edilmeli. Taraflar, itidal, sükûnet bir çizgiye eş zamanlı olarak gelmelidir. Hükümetin yapıcı, dengeli duruşu takdire şayandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmelidir. Hamas'ın saldırı hazırlığından İsrail'in neden haber alamadığını, çatışmaların arka planında siyasi bir kurgunun bulunup bulunmadığını tartışanlar Filistin davasını anlamak istemeyen melez zihniyetlerdir. ABD'nin Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermek yerine dostluk ve müttefiklik ilişkileri kapsamında Türkiye'nin barışçıl çabalarını anlayıp desteklemesi bölge ve dünya huzuruna saygın bir destek olarak yankı bulacaktır. Daha adil, daha eşitlikçi, daha güvenli, daha hakkaniyetli, daha özgür bir dünya mimarisi için ortak akıl ve ortak gelecek çerçevesinde kenetlenmenin bir fırsat olduğu kanaatindeyiz.



Dayanışma ve yardımlaşma değerlerini en yükseğe taşıyarak vahdet ilkesini geleceğe yönelik insani, İslami bir sorumluluk olarak hayatımıza ve diğer hayatlara aktarma becerisini göstermeliyiz. Mescidi Aksa ilk kıblemizdir. Tarihi ve manevi statüsü her türlü tartışmaya kapalıdır. İnanç ve insan hakları teyit edilmelidir. Biz huzur bir insan onuru olarak telakki ediyoruz. Adam gibi adam olmadıkça, içi ve dışı bir Müslüman Türk gibi yaşamadıkça, hakiki manada Allah'ı ve var oluşu tanımadıkça huzur bize hep Kaf Dağı'nın ardından seslenecek, sesini duysak da vuslatımız hayalde kalacaktır.

100'üncü yıldönümüne yaklaştığımız cumhuriyetimiz; kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sesi, tarihteki Türk devletlerinin de son halkasıdır. Kurtuluşun ve kuruluşun beşeri kaynağı Türk milletidir. Terör örgütlerini besleyip palazlandıran, eğitip donatan küresel emperyalizmin hedef ülkesi Türkiye'dir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz gece karanlığında Suriye'nin kuzeyini milli mühimmatla ışıl ışıl aydınlatmıştır. Hep söyledik yine söylüyoruz, vakit terörün kökünü kaynağında kurutma vaktidir.

ABD, PKK-YPG ile aynı deliktedir. NATO ittifak ortağı bir ülkeye teröristlerle güç gösterisi yapmaya teşebbüs etmiştir. Bu tablodan çıkan ilk netice art niyetliliktir. İHA'mıza saldıran ABD'nin bir süre sonra 'Türkiye'nin yanındayız' mesajı vermesi kurnaz bir açıklamadır. Tarihimizle gurur duymayan, ecdadımıza hürmet duymayan, al bayrağın dalgalanmasında göğsü kabarmayanlara dikkat ediniz. Onlar işbirlikçi taifedir. CHP genel başkanının (Kılıçdaroğlu) milli damarı çatlamış ve kurumuştur."