15 Mart 2022 Salı 10:38 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 11:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Sayın Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı 5 müjde son derece değerlidir.

TTB Hipokrat yeminlerini çiğneyen yüz karalarıdır. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken biri varsa TTB yönetimindeki bir avuç bölücü, Türkiye karşıtlarıdır

Uluslararası düzenin yeni çerçevesi Çanakkale'de çizilmiştir. Küresel ve bölgesel senaryolar çöpe atılmıştır

Bazı siyasi partilerin Rusya'ya ağır yaptırım uygulanmasını istemeleri, sık sık S-400 konusunu gündeme taşımaları başkalarının ajandalarını müzahir hareket ettiklerinin teyididir

Beş devletten müteşekkil BM Güvenlik Konseyi dünyayı tıkamış, insanlığın önüne takoz koymuştur

Uluslararası toplumun ikiyüzlülüğü Ukrayna işgali sırasında iyice açığa çıkmıştır. Irak'ta 1 milyon Müslüman öldürülürken NATO Genel Sekreteri nerelerde geziyordu?

Türkiye bölgede ve küresel platformda öne çıkmaktadır. Aynı anda hem Rusya ile hem Ukrayna ile doğrudan konuşabilen Türkiye, taraflı tarafsız herkesin dikkat ve ilgisini çekmektedir.

Kılıçdaroğlu bizim bir twitter mesajımızı alıntılayarak emoji ile cevap vermiş. Sayın Kılıçdaroğlu, ergenler gibi davranmaktan vazgeç. Emelin nedir, hedefin nedir, asıl kafanın içindekiler nelerdir ondan bahset.

Dış politikada duygusallık, sabit fikirlilik, dolduruşa gelmek çok tehlikeli kırılmalara yol açacaktır. Devlet yönetmek başkadır. Her rüzgara yelken açmak başkadır. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna politikası dengeli ve makuldür. Milli hedef ve çıkarlarımıza uygundur. Türkiye'yi, Rusya'ya karşı yaptırımlara zorlayan çevreler samimi ve dürüst değildir. Ülkemiz Rusya savaş gemilerine geçişi kapatmış tek ülkedir.

Antalya'da kurulan masa umudun masasıdır, Antalya Zirve'si beklediğimiz barışın ilk adımı olacaktır

Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerinin yanına gitmeye cesaret edemedi. Utan utan!

Kürt sorununu çözecekmiş. Türkiye'de var olan terör sorunudur. Bu sorunun da kökü kazınacaktır.

CHP Genel Başkanı, Diyarbakır gezisi esnasında tarihimiz kirli, yüzleşmemiz gerekir diye konuşmuş. Tarihimize kirli demek namertliktir, nankörlüktür. Kılıçdaroğlu'nun şahsi karanlık tarihini bilemeyiz. Kast ettiği Türk milletinin tarihiyse önce Çanakkale'ye bakmasını sonra da zillet emellerini tekrar gözden geçirerek aklını gözden geçirmesini bilhassa isterim. Çanakkale ruhundan ilham ve feyz almamış gafillerin, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmak milli hakların itlafıdır. Kılıçdaroğlu ve zillet ortakları unutmasın ki kökümüz Söğüt, kollarımız Çanakkale, gövdemiz Türkiye'dir. Türk tarihine kirli demek PKK'nın vesayeti altında olan bir zavallının hüsranıdır. Türk tarihiyle yüzleşme niyeti varsa, söylemek istediği buysa uyarıyorum ki bu tarih Kılıçdaroğlu'nun tarihi değildir, buna hiç hakkı yoktur. Yozgat'ta başka, Diyarbakır'da başka konuşan bir siyasetçiye güven duyulamaz.