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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den anayasa ve erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'TBMM'de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi hayırlı bir teşebbüstür, Meclis'te destek vereceğiz' dedi.

8 Ekim 2022 Cumartesi 13:37 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den anayasa ve erken seçim açıklaması
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

(Başörtüsü için anayasa çalışmaları) Daha önce başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM'de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması, bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından üzücü olmuştur.

Tartışmayı sonlandırmak için değişikliğe ihtiyaç var.

(Başörtüsü) Bugünkü TBMM'de Cumhur İttifakı'nın oluşturan partilerin istişaresi sonucunda bir metin TBMM'ye Anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elden gayreti gösterecek. Bu gayretin çerçevesinde de mecliste oluşan bütün siyasi partilerin bu hayırlı bir teşebbüsü ortaya koymuş olan Cumhurbaşkanımıza da onun yönetimini de saygı duyarak destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu belirtirim.

(Erken seçim tartışmaları) Şu an için Türkiye'nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alma tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır. Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6 masalı siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye'ye sunmuş olmaları yanlış bir davranıştır.

Seçimin erkene alınma tartışması siyasete malzeme yapılmamalıdır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran'da yapılacaktır. Seçimlere hadi diyelim ki yarın gireceğiz, Cumhurbaşkanı adayları yok, adayın olmadığı bir yerde gürültüye sebep yok.

Seçim yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  • Siyaset ve Liderlik Okulu
  • Açılış

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