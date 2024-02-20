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Politika

MHP Lideri Bahçeli: CHP ile DEM iç içe geçmiştir, ayırt etmek güçtür

Parti grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, 'CHP, Türk milletiyle sorunludur. CHP'nin ıslah edilmesi milli bir görevdir. CHP ile DEM iç içe geçmiştir, ayırt etmek güçtür' dedi.

20 Şubat 2024 Salı 10:36 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli: CHP ile DEM iç içe geçmiştir, ayırt etmek güçtür
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

"Toprak kaymasını duyar duymaz bölgeye derhal intikale eden heyetimiz arama kurtarma faaliyetlerini zaafa uğratmayan bir duyarlılıkla incelemelerini yapmışlardır. MHP olarak 13 Şubat 2024 tarihinden beri gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Bazı televizyon yorumcuları, sözde çevreciler ve rant devşirme peşinde koşan siyasetçilerin kamuoyuna yansıyan iddialarını dikkate alarak Meclis Araştırma Komisyonu marifetiyle alayının dinlenmesi doğru bir tercih olacaktır. Herkes eteğindeki taşı döksün de görelim. Ülkemizi töhmet altında bırakan, milletimize korku aşılayan, bunu fırsat kapısı gören kimler varsa görüş ve düşüncelerine müracaat edilmelidir."

"Altın madeni felaketinin sızısı yüreklerimizi titretiyorken çok geçemeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecinin bir malzemesi haline getirilmesi baştan ayağa yanlıştır, maksatlıdır, utanmazlıktır."

"Muhalefet partilerinin koro halinde çıkışları Türk dış politikasının yüksek misyon ve vizyonunu idrak edemeyen sefil bir anlayışın hezeyanıdır. Yükseliş halinde olan Türkiye, başta CHP olmak üzere zillete düşen diğer muhalefet partilerini kıskandırmaktadır. Onlar umutlarını yapay zekaya bağlayadursunlar Cumhur İttifakı, Türk milletinin muazzam zekasıyla daha çok işleri başaracak. Çağa Türkiye'nin mührünü inançla basacaktır. Türkiye ve Mısır'ın yakın diyaloğu İsrail zulmüne karşı güvenlik şemsiyesidir."

"Bölücü terör örgütü PKK ile demlenerek bağ kurmak, FETÖ ile taşeronlar eliyle bağlantıya geçmek ülkemize ve milletimize yapılabilecek en vahim kötülüktür. CHP'nin yerel yönetimlerde yedek kulübesine çekilmesi, ıslah ve terbiye edilmesi milli bir görevdir."

"Danıştay 5. Daire'nin FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğine iade eden kararı çok tehlikeli ve sakıncalıdır. Hukuki bir temeli yoktur."

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