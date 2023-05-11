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Politika

MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı, kutlu bir diriliş ve yükseliş seferberliğidir

MHP lideri Devlet Bahçeli, Tokat mitingindeki açıklamasında, 'Artık rezalet serüvenleri kapanmalıdır. Artık ihanetin perdesi yırtılıp atılmalıdır. Cumhur İttifakı, Türk mucizesinin şahlanışıdır. Bizim ittifakımız kutlu bir diriliş ve yükseliş seferberliğidir' dedi.

11 Mayıs 2023 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı, kutlu bir diriliş ve yükseliş seferberliğidir
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat mitinginde konuştu.

Bahçeli, "Ya Tokat kazanacak ya da milliyetsizler istikbalimizi karartacaktır. Artık rezalet serüvenleri kapanmalıdır. Artık ihanetin perdesi yırtılıp atılmalıdır. Tokat'ın beklemeye tahammülü kalmamıştır. Oyalanacak vakit yoktur" dedi.

İşte MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

MHP'ye tam destek, hep destek, sonuna kadar destek olacak mısınız? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sahiplenecek misiniz? Yola devam diyecek misiniz? Bu evetler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tezahür eden istikrarımıza destektir. Türkiye, Kızılelma'nın izindedir. Yeni bir Türk asrının kapısı açılmıştır. Türkiye Yüzyılı vizyonu canlanmış, ilk adım atılmıştır. Cumhur İttifakı ümitleri kamçılamıştır. Cumhur İttifak'nın emsalsiz uzlaşması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uyumuyla Türkiye kriz yaratan parlamenter sistemin prangalarından kurtulmutur. Bu başarı milletimizin başarısıdır.

"CUMHUR İTTİFAKI, TÜRK MUCİZESİNİN ŞAHLANIŞIDIR"

Cumhur İttifakı şartlar ne kadar ağır olsa da devletin ve milletin bekasını esas almış, provokasyonlarla mücadele etmiş, bunu da sürdürme inancı ile bezenmiştir. Cumhur İttifakı, Türk mucizesinin şahlanışıdır. Bizim ittifakımız kutlu bir diriliş ve yükseliş seferberliğidir.

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