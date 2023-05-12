MHP Lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor

MHP Lideri Bahçeli, Aksaray mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

"Kılıçdaroğlu'nun Aydın ve Kütahya mitinglerinde "size öyle bir özgürlük alanı vereceğim ki en rahat Bay Kemal'i eleştireceksiniz" açıklaması, tek kelimeyle skandaldır. Özgürlük bir insan hakkıdır, ne verilebilir ne de alınabilir."

"Alayı bir olmuşlar saldırıya geçmişler, çünkü kaybedeceklerini biliyorlar. Montajlarla, dublajlarla, sahte yazışmalarla ahlak cinayetinin faili olmuş vaziyetteler"

"Kılıçdaroğlu'nun batılı değerlerden bahsetmesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni evrensel değerler üzerinden yeniden inşa etme sözü yabancılaşmış ve sömürgeleşmiş bir siyasetçi aymazlığıdır"