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Politika

MHP Lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor

Aksaray mitinginde konuşan MHP Lideri Bahçeli, 'Geleceğinizi karartmak isteyenler var, zilleti zemzem diye servis edenler var. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyor' dedi.

12 Mayıs 2023 Cuma 17:14 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor
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MHP Lideri Bahçeli, Aksaray mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

"Kılıçdaroğlu'nun Aydın ve Kütahya mitinglerinde "size öyle bir özgürlük alanı vereceğim ki en rahat Bay Kemal'i eleştireceksiniz" açıklaması, tek kelimeyle skandaldır. Özgürlük bir insan hakkıdır, ne verilebilir ne de alınabilir."

"Alayı bir olmuşlar saldırıya geçmişler, çünkü kaybedeceklerini biliyorlar. Montajlarla, dublajlarla, sahte yazışmalarla ahlak cinayetinin faili olmuş vaziyetteler"

"Kılıçdaroğlu'nun batılı değerlerden bahsetmesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni evrensel değerler üzerinden yeniden inşa etme sözü yabancılaşmış ve sömürgeleşmiş bir siyasetçi aymazlığıdır"

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