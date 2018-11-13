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MHP Lideri Bahçeli: 1 dolarlık FETÖ'cüler neyse YPG ve PKK aynısıdır

MHP Lideri Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuşuyor. ABD'nin üç teröristin başına ödül koymasıyla ilgili konuşan MHP Lideri Bahçeli, 'Terör devletinin altyapı çalışmaları sinsice devam etmektedir. Yeni bir aldatma serüveni, PKK=YPG'dir. Zamanlama itibariyle kuşku vericidir, aldatmacadır' dedi.

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MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

"Yeni bir aldatma serüveni, PKK=YPG'dir. Terör devletinin altyapı çalışmaları sinsice devam etmektedir. Karıncayı bile izlerken 3 PKK'lının yerini mi bilmiyorlar, eğer görmüyorlarsa gaflet uykusundadırlar. YPG'yi PKK ile savaştırmaktan bahsedenler zeka özürlü değillerse yalan kapanına sıkışmışlardır. İsmi ne olursa olsun Türk milletinin bekasına saldırmış hangi örgüt varsa sonuna kadar yok edilmesi gerekir.  ABD terörle arasına mesafe koymadıkça YPG demek hem PKK hem de ABD demek olacaktır"

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