8 Mart 2022 Salı 10:47 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 11:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Çevremizi saran bütün coğrafyalar bıçak sırtındadır. Mili bekamız çok ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu nedenle bir olacağız"

"Türkiye siyasi ve stratejik konumu gereğiyle Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları yatıştıracak tek ülke olarak öne çıkmaktadır"



"Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar rafların boşalması ile birlikte internette oluşan kara borsada sanki altın satar gibi yağ satanlar, onurlarını da satmışlardır. 5 litrelik yağın fiyatı bir gün içinde 150 lira sınırına dayanmıştır."



"Çok nazik ve hassas günlerden geçtiğimiz zamanlarda iç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabir ile şerefsizliktir."

"Fırsatçıların fesat yuvalarının, kara borsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz. Spekülatörleri doğduklarına pişman etmeliyiz. Toplumsal huzura kastetmeyi hedefleyen mihrakları, yağ bağlamış doymaz kursakları ile hesaba çekmeli, burunlarından fitil fitil getirmeliyiz."

"Dalımızı kıranın ağacını kökten sökeriz. Dikkatleri Ukrayna'dan Türkiye'ye çevirme gayesi taşıyanlar ya gaflet ya da ihanetin içerisindedir."

"NATO olmasaydı Türkiye bölünürdü demek, Türk milletine en kesif hakarettir. Türk devletinin itibarını ve muktedir vasfını açıkça ve alçakça sorgulamaktır."

"Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için savaş kaçınılmaz ise merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, 'buyursunlar, savaş bizim için düğündür.' Bu suretle güle oynaya, vatanımızı, namusumuzu, bayrağımızı, milli haklarımızı kahramanca savunuruz. Ölürsek şehit, kalırsak da gazi oluruz."

"Altı partinin kuru gürültüsü tamamı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşıtlık ile bina edilmiştir. Yani etki tepki üzerine şekillenmiş reaksiyonel bir sistem teklifi karşımızdadır. Zillet ittifakı şuursuzdur, derin bir gaflet çukurundadır."