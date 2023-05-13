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Politika

MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Sen inkar etsen de Demirtaş teröristtir

Burdur mitinginde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren MHP Lideri Bahçeli, 'Sen inkar etsen de Demirtaş teröristtir. Ortağın HDP bölücü, Kavala Sorosçu ve casustur.' dedi.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 14:28 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Sen inkar etsen de Demirtaş teröristtir
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MHP Lideri Bahçeli, Burdur mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

Alayını birden sandığa gömecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'a oy verecek misiniz? Kararınız kesin mi? O halde sıra sizde. Ekmeğimizi büyütmek için sıra sende. Kardeşliğimizi güçlendirmek için aziz milletim sıra sende. Yarın fitneciler kaybedecektir. Sahte demokratlar kaybedecektir. Ekonomik tetikçiler kaybedecektir. Buna karşılık Türkiye kazanacaktır. 85 milyon Türk vatandaşımız kazanacaktır. İffetimiz ülkülerimiz kazanacaktır. Kazanmak için biz de varız diyor musunuz? Kaybedenler kulübünü sandığa gömmek için hazır mısınız?

Kaset kumpasçılarına hesap soracak mısınız?

Açık hesap yarın sandıkta görülecektir.

Sen inkar etsen de Demirtaş teröristtir. Ortağın HDP bölücü, Kavala Sorosçu ve casustur.

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