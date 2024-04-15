İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2024 Pazartesi / 7 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4095
  • EURO
    34,5392
  • ALTIN
    2455.21
  • BIST100
    9728.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

MHP Lideri Bahçeli'nin 'A Takımı' belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu, ilk kez bir araya gedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

15 Nisan 2024 Pazartesi 15:34 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'nin 'A Takımı' belli oldu
ABONE OL

Buna göre, 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler şöyle;

Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın, Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız, Siyasi işler, parlamento ve yürütme ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Kalaycı, Ekonomik ve sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Medya, iletişim ve dijital mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir, Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı İlyas Topsakal, Araştırma - strateji geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yöter, Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz, Aile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Yıldırım, Parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı Zuhal Topçu, Genel sekreter İsmet Büyükataman, Genel sekreter yardımcısı Vahit Kayrıcı, genel sekreter yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu

Ayrıntılar geliyor...

  • MHP yeni yönetim
  • Bahçeli liderlik
  • Başkanlık Divanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.