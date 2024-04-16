İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,487
  • EURO
    34,5749
  • ALTIN
    2479.63
  • BIST100
    9557.03
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • MHP'nin ilk kadın Grup Başkanvekili Filiz Kılıç: Bu benim için ayrı bir gurur ve onur vesilesi
Politika

MHP'nin ilk kadın Grup Başkanvekili Filiz Kılıç: Bu benim için ayrı bir gurur ve onur vesilesi

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, partisinin ilk kadın Grup Başkanvekili olduğunu belirterek, 'Bu benim için ayrı bir gurur ve onur vesilesi. Çok mutluyum.' dedi.

AA16 Nisan 2024 Salı 15:35 - Güncelleme:
MHP'nin ilk kadın Grup Başkanvekili Filiz Kılıç: Bu benim için ayrı bir gurur ve onur vesilesi
ABONE OL

Kongrede MHP Merkez Yönetim Kuruluna seçilen Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün yerine Grup Başkanvekilliği görevine gelen Filiz Kılıç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiri doğrultusunda seçildiğini belirterek, "Sayın Genel Başkan'ımızın bizlere güvenmesi ve böyle onurlu bir görevi vermesi, bizleri çok gururlandırdı ve mutlu etti. Sorumluluğu çok büyük olan bir görev. İnşallah bundan sonrasında da şimdiye kadar yaptığımız gibi, partimiz, Gazi Meclisimiz ve Türk siyaseti için elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti içerisinde olacağız. Hayırlara vesile olur inşallah." diye konuştu.

Türk siyasetinde kadın temsilinin önemine işaret eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MHP tarihindeki ilk kadın Grup Başkanvekiliyim. Bu benim için ayrı bir gurur ve onur vesilesi. Çok mutluyum. Türk siyasetinde kadının çok daha ön planda olması ve aktif rol almasını istediğimiz dönemde Sayın Genel Başkan'ımızın da böyle düşünerek beni bu göreve layık görmesini, hem partimiz hem şahsım hem de Türk siyaseti açısından manidar ve önemli buluyorum. Bundan sonra da partimizin politikaları doğrultusunda, katılımcı, paylaşımcı, Türk siyasetinde daha etkin rol alarak elimden gelen gayreti göstereceğim. İyi olacağı, başarılı olacağımız kanaatindeyim. Bizi bu göreve layık gördüğü için Sayın Genel Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum."

- "HAYATIM BOYUNCA ÇALIŞMAYI ÇOK SEVEN BİR İNSAN OLDUM"

Kılıç, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bugünden itibaren MHP Grup Başkanvekili olarak katılacağını anlatarak, "Hayatım boyunca çalışmayı çok seven bir insan oldum. Benim için mesai kavramı yok, siyasetin de mesai kavramı olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile uyumlu şekilde çalışarak partisini TBMM'de en iyi şekilde temsil edeceğine yönelik inancını dile getirdi.

  • Filiz Kılıç
  • Grup Başkanvekili

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.