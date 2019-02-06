Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesi 45 dakika sürdü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen basına kapalı kabul, 45 dakika sürdü.
Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 12 Aralık 2018 tarihinde yapmıştı.
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