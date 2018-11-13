Millet bıktı bu oyundan

Türkiye’deki huzuru bozmak için en ufak detayı dahi kullanan karanlık odakların son girişimleri de netice vermedi. Sosyal medya üzerinden körüklenen nefret söylemleri ile toplumun hassas fay hatlarına çalışanlar amaçlarına ulaşamadı. Birçok kez Türkiye’nin acı tecrübelerle tanık olduğu mühendislik girişimleri ile darbelere ve toplumsal kaotik olaylara zemin hazırlandı. 28 Şubat darbe girişimi ile Gezi şiddet eylemleri sürecinde başvurulan en bilindik yöntemler, oyuncuları değişse de senaryosu aynen sahnelenmeye devam ediyor.

İlköğretim de öğrenci andı okunmaması kararına karşı Danıştay’ın verdiği skandal karar ile başlayan Edirne’de üniversite öğrencisi Emine Şahin’e atfedilen “Atatürk ilah değildir” provokasyonu ve dün Tekirdağ’da kimliği meçhul çarşaflı bir kadının balta ile Atatürk heykeline saldırmasıyla devam eden sistematik provokasyonlar zinciri amacına ulaşamadan deşifre edildi.

KİMLER KURGULUYOR

Toplum mühendisliği girişimler amacına ulaşamasa da bu olayları bahane eden ve kendilerine laik-Kemalist diyen bir çok seküler provokatör, bazen taraftar kılığında bazen ev hanımı bazen de öğrenci kılığında aynı yerden talimat alarak saklandıkları karanlık profillerden, Atatürk’ü överken dine, dindarlara da ağza alınmayacak hakaret ve tehditler savuruyor.

‘ATATÜRK İLAH DEĞİLDİR’

Edirne’de de 10 Kasım anma törenlerinin yapıldığı alana giden üniversite öğrencisinin “Atatürk ilah değildir” dediği için tutuklandığı haberiyle bir anda Türkiye iki bölündü. Sosyal medya üzerinde başlayan tartışmalar sürer ken ‘Atatürk ilah değildir’ ‘Hashtag’ açıldı. ‘Hashtag’in Amerika’nın Florida eyaletinden açıldığı ortaya çıktı.

ATATÜRK’E HAKARET YOK

Emine Şahin isimli öğrencinin 10 Kasım anma törenleri esnasında adını anmadığı Atatürk’e hakaret iddiasıyla tutuklanırken gerçek ise iki gün sonra anlaşıldı. Cezaevinde Emine Şahin ile görüşen avukatlar tören sırasında yolda yürürken “bu kıyamdır” diye kendi kendine mırıldandığı ve o esnada orada bekleyen polis memurunun müdahale ed erek Şahin’le tartıştığı olayın tamamen işgüzar polis memurlarınca tırmandırıldığı öğrenildi. Cezaevinde Şahin ile görüşen avukat Hamza Uçan olayın tamamen bir çarpıtma olduğunu söyledi. Şahin’in hiç bir şekilde bağırmadığını ve Atatürk’ün ismini dahi anm adığını vurgulayan Uçan, olaydan hemen sonra 118 avukatın Şahin’in tutuklanması için savcılığa koştuğunu söyledi. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Avukat Kaya Kartal’da cezaevindeki üniversite öğrencisi Şahin’i ziyaret ederek yapılanın açık bir hukuksuzluk olduğunu belirtti.