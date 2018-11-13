Millet bıktı bu oyundan
Milleti kamplaştırmak isteyen karanlık odaklar bayat senaryoları yeniden piyasaya sürdü. Ant kararı, Türkçe ezan ve Atatürk’e provokatif saldırılarla kaotik ortama zemin hazırlanıyor.
Türkiye’deki huzuru bozmak için en ufak detayı dahi kullanan karanlık odakların son girişimleri de netice vermedi. Sosyal medya üzerinden körüklenen nefret söylemleri ile toplumun hassas fay hatlarına çalışanlar amaçlarına ulaşamadı. Birçok kez Türkiye’nin acı tecrübelerle tanık olduğu mühendislik girişimleri ile darbelere ve toplumsal kaotik olaylara zemin hazırlandı. 28 Şubat darbe girişimi ile Gezi şiddet eylemleri sürecinde başvurulan en bilindik yöntemler, oyuncuları değişse de senaryosu aynen sahnelenmeye devam ediyor.
İlköğretim de öğrenci andı okunmaması kararına karşı Danıştay’ın verdiği skandal karar ile başlayan Edirne’de üniversite öğrencisi Emine Şahin’e atfedilen “Atatürk ilah değildir” provokasyonu ve dün Tekirdağ’da kimliği meçhul çarşaflı bir kadının balta ile Atatürk heykeline saldırmasıyla devam eden sistematik provokasyonlar zinciri amacına ulaşamadan deşifre edildi.
KİMLER KURGULUYOR
Toplum mühendisliği girişimler amacına ulaşamasa da bu olayları bahane eden ve kendilerine laik-Kemalist diyen bir çok seküler provokatör, bazen taraftar kılığında bazen ev hanımı bazen de öğrenci kılığında aynı yerden talimat alarak saklandıkları karanlık profillerden, Atatürk’ü överken dine, dindarlara da ağza alınmayacak hakaret ve tehditler savuruyor.
‘ATATÜRK İLAH DEĞİLDİR’
Edirne’de de 10 Kasım anma törenlerinin yapıldığı alana giden üniversite öğrencisinin “Atatürk ilah değildir” dediği için tutuklandığı haberiyle bir anda Türkiye iki bölündü. Sosyal medya üzerinde başlayan tartışmalar sürer ken ‘Atatürk ilah değildir’ ‘Hashtag’ açıldı. ‘Hashtag’in Amerika’nın Florida eyaletinden açıldığı ortaya çıktı.
ATATÜRK’E HAKARET YOK
Emine Şahin isimli öğrencinin 10 Kasım anma törenleri esnasında adını anmadığı Atatürk’e hakaret iddiasıyla tutuklanırken gerçek ise iki gün sonra anlaşıldı. Cezaevinde Emine Şahin ile görüşen avukatlar tören sırasında yolda yürürken “bu kıyamdır” diye kendi kendine mırıldandığı ve o esnada orada bekleyen polis memurunun müdahale ed erek Şahin’le tartıştığı olayın tamamen işgüzar polis memurlarınca tırmandırıldığı öğrenildi. Cezaevinde Şahin ile görüşen avukat Hamza Uçan olayın tamamen bir çarpıtma olduğunu söyledi. Şahin’in hiç bir şekilde bağırmadığını ve Atatürk’ün ismini dahi anm adığını vurgulayan Uçan, olaydan hemen sonra 118 avukatın Şahin’in tutuklanması için savcılığa koştuğunu söyledi. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Avukat Kaya Kartal’da cezaevindeki üniversite öğrencisi Şahin’i ziyaret ederek yapılanın açık bir hukuksuzluk olduğunu belirtti.
HEYKELE SALDIRDI
Dün de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, kimliği belirlenemeyen çarşaflı bir kadın, Atatürk Anıtı’na geldi ve elindeki balta ile heykelin ayak kısmına vurmaya başladı. Daha sonra yakalanıp gözaltına alınan kadın emniyete götürüldü. Ancak evli ve 30 yaşındaki Çiğdem B’nin bu provokasyonu neden yaptığı kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Tekirdağ Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, bir kadının Atatürk Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline elindeki baltayla vurarak zarar verdiği ihbarı üzerine, emniyet görevlilerinin titiz bir çalışma yürüttükleri ifade edildi. Psikolojik sorunları olduğu belirlenen kadın şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bir kadının Çorlu İlçesi Atatürk Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na elindeki balta ile vurarak zarar verdiği yönünde gelen ihbar üzerine, olay yerine intikal eden Emniyet görevlileri, olay yerini gören tüm kameraları incelemiş, yapılan titiz çalışmalar sonucunca bahse konu kişi olayda kullandığı balta ile birlikte emniyet görevlilerince yakalanmıştır. Psikolojik sorunları olduğu anlaşılan Ç.B. isimli şahıs, savcılık talimatı ile gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri devam etmektedir.”
Edirne’deki 10 Kasım anmasında Emine Şahin isimli öğrenci işgüzar bir polisin ‘Atatürk’e hakaret etti’ iddiası üzerine tutuklanmıştı.
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