Millet İttifakı'nın ortak adayı Demirtaş mı?

24 Eylül 2021 Cuma 08:27 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 08:27

Millet İttifakı'nda "Ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı?" sorusuna cevap aranırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" çıkışıyla başlayan HDP'ye yönelik ılımlı mesajlar yerini "Demirtaş inşallah cumhurbaşkanı seçilir" söylemine bıraktı. CHP'nin gönlündeki cumhurbaşkanı adayını ise İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu açıkladı. Erdoğdu, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğdu, "Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse yani, inşallah... Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama şu an siyasi haritada öyle bir şey olması mümkün değil" dedi.

HAKSIZLIĞA UĞRADI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Halk TV yayınında HDP'ye kalkan olan açıklamalarda bulundu. HDP'den gelen açıklamalar için "Kıymetli bir eleştiri ve taleptir" diyen Özel, Demirtaş için ise "Demirtaş konusunda zaten en üst düzeyde sayın genel başkanımızın kullandığı ifadeler var. Kendisinin partisinin başından uzaklaştırılarak, HDP'yi güçsüzleştirmek için siyaseten alıkonulduğunu noktasında hemfikiriz. Selahattin Demirtaş konusunda biz ciddi haksızlığa uğradığını her zaman söyledik" ifadelerini kullandı.

MİLLET DEĞİL DEMİRTAŞ İTTİFAKI

HDP'nin ittifak şartlarını açıklamasına günler kala CHP'lilerin bu söylemleri tepki çekti. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Erdoğdu'nun sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatan ve millet düşmanı bir şahıs hakkında bunları söylemeye utanmıyor. CHP yöneticileri konuştukça batıyor. Meral Akşener kahvaltı yapmak ister, CHP milletvekili cumhurbaşkanı olsun ister. Millet İttifakı değil Demirtaş İttifakı!" dedi.

CHP'YE "NET OLUN" MESAJI

CHP cephesinde bunlar yaşanırken gizli ortak HDP'den de mesaj geldi. HDP'li Ahmet Türk, CHP ve İYİ Parti'nin gizlemeye çalıştığı yerel seçimlerdeki ittifakı bir kez daha gözler önüne sererken, ileriye yönelik beklentilerini şu sözlerle dile getirdi: "Ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, 'yarın için ne yapacak.' Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez."

KILIÇDAROĞLU'DAN TAM DESTEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı birçok açıklamasında, Selahattin Demirtaş'a tam destek vermişti. Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş niye hapiste? Bir siyasetçiyi niye hapse atarsınız? Farklı düşünüyor diye. İnsan düşüncesinden dolayı 21. yüzyılda hapse mi atılır Allah aşkına? Bu doğru değildir" demişti.