Millete değil Kandil’e hizmet ediyorlardı
Belediyeleri terör örgütü karargahına çeviren, bütçeyi yatırıma değil Kandil’e aktaran HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerine kayyum atandı, 29 ilde eşzamanlı operasyonda 418 terör şüphelisi de gözaltına alındı.
Diyarbakır, Van ve Mardin’in HDP’li Büyükşehir Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığı’nca haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alındı. Görevden alınanların yerine, o kentlerin valileri başkan vekili olarak atandı. Dün sabah saat 06.00 sıralarında Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlıklarına eş zamanlı Çevik Kuvvet polisleri, TOMA’lar eşliğinde gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Belediye binasına giren polislerin içerde arama yaptı. Gece yarısından sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Ahmet Türk’ün, haklarında terör kovuşturması ve soruşturmaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılacakları iddiaları ortaya atıldı.
POLİS BARİKAT KURDU
Bekleyiş dün sabah saat 05.30 sıralarında çok sayıda Çevik Kuvvet ekibinin TOMA’lar eşliğinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gelmesiyle son buldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne konuşlandırılan çevik kuvvet ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik amacıyla 10 TOMA, belediye binası önünde önlem aldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükşehir Belediyesi binası önüne bariyer yerleştirdi. Yaklaşık 100 dolayında polis memuru ise Belediye binasına girdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bu sabah geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Dün sabah saat 05.30 dolaylarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne konuşlandırılan çevik kuvvet ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
VALİLER GÖREVLENDİRİLDİ
Bu gelişmeler yaşanırken İçişleri Bakanlığı’ndan medya ve basın kuruluşlarına Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, haklarında terör kovuşturması ve soruşturmaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığına ilişkin açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden alındığı, yerlerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi’ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.
MIZRAK, PARTİ BİNASINA GİTTİ
Belediye binasında bu gelişmeler yaşanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı’nın evinin önünde de haraketlilik arttı, korumaları evin önünde toplandı. Kısa süre sonra da saat 06.15’te Başkan Mızraklı HDP İl Başkanlığı’na gitmek üzere korumalarıyla birlikte evden ayrıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mızrak, parti binasında yöneticilerle bir araya geldi. Başkan mızrak, burada partililerle yapılan görüşmenin ardından topluca belediye binasına gitmek üzere parti binasından ayrıldı. Belediye binasına gelen Başkan Mızraklı, polis yetkilileriyle görüştükten sonra eşyalarını almak üzere polis eşliğinde binaya girdi. Başkan Mızraklı, yaklaşık 15 dakika sonra binadan ayrıldı.
16 NİSAN’DA MAZBATASINI ALDI
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı 24 Haziran 2018 seçiminde HDP’den meclise girdi. Milletvekili iken 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde aynı partiden Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olup seçilen Mızraklı 16 Nisan’da mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturdu.
11 SORUŞTURMA, 1 DAVA
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme’ suçundan açılan dava ile ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek’ ve ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçlarından ise 3’ü İçişleri Bakanlığı’nca açılan 11 soruşturma bulunuyor.
VAN’DA DA HAREKETLi SAATLER YAŞANDI
Gözaltı iddiaları Van’da da hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın danışmanı Abdullah Kılıç, telefon görüşmesinde konu ile ilgili bilgileri olduğunu ifade etti. Kılıç, Başkan Ertan ile görüştüğünü ancak kendilerine bu durumla ilgili herhangi bir tebligatın gelmediğini söyledi. Bu sırada Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, saat 02.00’de Büyükşehir Belediye binasının önüne gelerek güvenlik önlemi aldı. Sabah saat 06.00’da ise Çevik Kuvvet ekipleri TOMA’lar desteğinde belediye binasına gelerek barikatlar kurdu. Belediye binasını önünde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, bir grup polis ise içeriye girdi. Polisin belediye binasında arama yaptığı ileri sürüldü. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Van’da yüzde 53.49 oranında oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ertan, 10 Nisan’da mazbatasını aldıktan sonra göreve başladı. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’, ‘Suçu ve Suçluyu Övme, Terör Örgütü Propagandası Yapmak’, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçlarından 7 ayrı soruşturma veya kovuşturma ile İçişleri Bakanlığı’nca açılan 3 soruşturma bulunuyor.
MARDiN’DE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMi ALINDI
MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün kentte olmadığı ifade edildi. Ancak, Van ve Diyarbakır ile eş zamanlı Mardin’de de Çevik Kuvvet polisi Belediye binası önüne gelerek önlem aldı. Belediye binası çembere alınırken yine bir grup polis, içeriye girdi. ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan tutuklu yargılanırken sağlık nedeniyle adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, hakkında ise ayrıca yürütülen ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne İsteyerek Yardım Etmek’, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Görevi Kötüye Kullanma, Terör Örgütü Kurma ve Yönetme’ suçlarından 6, İçişleri Bakanlığı tarafından ise yürütülen 3 soruşturma bulunuyor.
HDP’lilerin tepkisine ilk destek CHP’den
belediye başkanının görevden alınmasından sonra HDP’nin çağrısına ile ilk destek CHP’den geldi. CHP temsilcileri terör faaliyetleri nedeniyle yapılan işlemi “faşizm”, “darbe” olarak niteleyerek adeta teröre arka çıktı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada görevden alınan Büyükşehir belediye başkanları ile ilgili detaylı bilgi verildi.
DESTEK ARACI YAPILDI
Bakanlık, teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda büyük bir acziyete düşen PKK/KCK terör örgütü ve uzantılarının bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin “imkânlarını illegal amaçlar” için kullandığına vurgu yaptı. Açıklamada, “bazı belediyeleri terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalışmışlardır” değerlendirmesi yapıldı. Bakanlık açıklamasında, “Hatta bu belediyeleri ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır” denildi. Teröre örgütüne katılımın son 30 yılın en alt seviyesine indiğini belirten Bakanlık, “yurt içindeki terörist miktarı da 1800-2000’li rakamlardan 600’lü rakamlara kadar gerilemiştir” bilgisini paylaştı. Teröre darbe vurulan bir dönemde örgütün 31 Mart seçimlerini kendileri için fırsat olarak gördüğüne vuru yapan Bakanlık açıklamasında şöyle denildi: “Ahmet Türk başta olmak üzere haklarında Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek suçlarından soruşturma ve kovuşturma yürütülen kişiler bazı belediyelerde bilerek ve isteyerek belediye başkan adayı gösterilmiştir.” Bakanlık açıklamasında, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının göreve gelir gelmez yaptıkları bazı eylemleri şöyle sıraladı:
- Belediyeleri yeniden bölücü terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı kişilerin bulunduğu bir merkez haline getirmeye çalıştılar
TERÖRİST YAKINLARINA İŞ
- Terör örgütüne katılımın son derece azalması nedeniyle, örgüte katılımın desteklenmesi için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerin yakınlarına iş imkânı ve ailelerine maddi destek sağlamaya çalıştılar.
- Şehit yakınlarına mobbing uyguladılar
- Teröristlerin cenazelerine katılarak ve bu teröristlerin mezarlarını ziyaret ederek terör örgütüne ve teröristlere alenen destek verdiler,
- 2019 yerel seçimleri sonrasında milli manevi geçmişimizi hatırlamamıza yardımcı olan cadde, sokak veya park isimlerini, terör örgütü üyeliğinden hapis cezası almış örgüt mensuplarının isimleri ile değiştirmeye başladılar,
- Belediye başkanlarının ölen teröristler için esas duruşa geçerek saygı duruşunda bulundukları, bölücü terör örgütü mensupları tarafından çok sık kullanılan Örgüt Marşının bu saygı duruşu esnasında söylendiği tespit edilmiştir. Ahmet Türk: 1999 yılında Bagok Dağında etkisiz hale getirilen 20 terörist için temsili olarak yaptırılan 20 boş mezar ile terörist Ayten Tekin ve Ahmet Uğurlar’ın isimlerinin verildiği mezarlıklara yardımda bulundu.
GÖREVDEN ALMALAR İMAMOĞLU’NU RAHATSIZ ETTİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin ardından izinli olduğunu söyleyip üç beş saatliğine İstanbul’a gelip doyurucu bir açıklama yapmadan giderken, Diyarbakır, Van ve Mardin’deki görevden almalar sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. İmamaoğlu konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi; “31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez.”
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