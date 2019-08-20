Millete değil Kandil’e hizmet ediyorlardı

Diyarbakır, Van ve Mardin’in HDP’li Büyükşehir Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığı’nca haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alındı. Görevden alınanların yerine, o kentlerin valileri başkan vekili olarak atandı. Dün sabah saat 06.00 sıralarında Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlıklarına eş zamanlı Çevik Kuvvet polisleri, TOMA’lar eşliğinde gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Belediye binasına giren polislerin içerde arama yaptı. Gece yarısından sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Ahmet Türk’ün, haklarında terör kovuşturması ve soruşturmaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılacakları iddiaları ortaya atıldı.

POLİS BARİKAT KURDU

Bekleyiş dün sabah saat 05.30 sıralarında çok sayıda Çevik Kuvvet ekibinin TOMA’lar eşliğinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gelmesiyle son buldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne konuşlandırılan çevik kuvvet ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik amacıyla 10 TOMA, belediye binası önünde önlem aldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükşehir Belediyesi binası önüne bariyer yerleştirdi. Yaklaşık 100 dolayında polis memuru ise Belediye binasına girdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bu sabah geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Dün sabah saat 05.30 dolaylarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne konuşlandırılan çevik kuvvet ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

VALİLER GÖREVLENDİRİLDİ

Bu gelişmeler yaşanırken İçişleri Bakanlığı’ndan medya ve basın kuruluşlarına Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, haklarında terör kovuşturması ve soruşturmaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığına ilişkin açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden alındığı, yerlerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi’ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

MIZRAK, PARTİ BİNASINA GİTTİ

Belediye binasında bu gelişmeler yaşanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı’nın evinin önünde de haraketlilik arttı, korumaları evin önünde toplandı. Kısa süre sonra da saat 06.15’te Başkan Mızraklı HDP İl Başkanlığı’na gitmek üzere korumalarıyla birlikte evden ayrıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mızrak, parti binasında yöneticilerle bir araya geldi. Başkan mızrak, burada partililerle yapılan görüşmenin ardından topluca belediye binasına gitmek üzere parti binasından ayrıldı. Belediye binasına gelen Başkan Mızraklı, polis yetkilileriyle görüştükten sonra eşyalarını almak üzere polis eşliğinde binaya girdi. Başkan Mızraklı, yaklaşık 15 dakika sonra binadan ayrıldı.

16 NİSAN’DA MAZBATASINI ALDI

​Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı 24 Haziran 2018 seçiminde HDP’den meclise girdi. Milletvekili iken 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde aynı partiden Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olup seçilen Mızraklı 16 Nisan’da mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

11 SORUŞTURMA, 1 DAVA

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme’ suçundan açılan dava ile ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek’ ve ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçlarından ise 3’ü İçişleri Bakanlığı’nca açılan 11 soruşturma bulunuyor.